برای نخستین بار در کشور؛ آغاز طرح اعطای تسهیلات بانکی ارزان به اصناف و واحدهای تولیدی در البرز

به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به آغاز طرحی کم‌سابقه در کشور اطهار کرد: برای اولین بار و با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت ویژه واحدهای نانوایی، تولیدی‌های کوچک‌مقیاس، واحدهای احیایی و همچنین اصناف فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه استان البرز به عنوان نخستین پایلوت اجرایی این طرح در کشور انتخاب شده است، افزود: منابع مالی این طرح از ظرفیت‌های بنیاد برکت تأمین خواهد شد تا موانع پیش‌روی اصناف و صنایع کوچک در مسیر تأمین سرمایه در گردش و عبور از مشکلات مطالبات معوق برطرف شود.

مدیرکل صمت البرز همچنین به بخش انرژی اصناف اشاره کرد و گفت: در قالب تسهیلات حمایتی، امکان تأمین مولدهای برق کوچک‌مقیاس برای صنوف فعال در حوزه تنظیم بازار فراهم شده است تا علاوه بر رفع نیاز انرژی، این واحدها با اطمینان خاطر بیشتری به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دهند.

انصاری اجرای این طرح را تحولی بی‌سابقه در مسیر حمایت از تولید دانست و افزود: این اقدام نه تنها یک گام عملی و ملموس در حمایت از تولید و تأمین معیشت مردم است، بلکه نقطه عطفی برای تسهیل فضای کسب‌وکار و پایداری واحدهای صنفی و صنعتی به شمار می‌رود. البرز بار دیگر به عنوان پیشتاز ملی، مسیر تحول در حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی را هموار کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: در ادامه روند همکاری اداره کل صمت البرز با بنیاد برکت، ۲۵۰ واحد نانوایی در گام نخست تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و برای تأمین سیستم‌های سوخت جایگزین از تسهیلات بانکی ارزان بهره‌مند خواهند شد. در مراحل بعدی نیز سایر بخش‌ها با اولویت‌بندی مشخص وارد این برنامه حمایتی خواهند شد.

