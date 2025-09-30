البرز در مسیر جهانی شدن صنعت دارو
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اعلام کرد که این استان طی دو سال گذشته به جایگاه نخست کشور در حوزه دارو رسیده و هدفگذاری جدی برای تبدیل البرز به قطب دارویی منطقه و دستیابی به رتبه پنجم بیوتکنولوژی جهان انجام شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری در نشست فعالان صنایع دارویی گفت: ظرفیت شرکتهای دارویی استان به حدی ارتقا یافته که در برخی موارد صادرات آنها از واردات پیشی گرفته است.
وی تأکید کرد: حمایت از این صنایع در اولویت نخست قرار دارد و اجازه نمیدهیم هیچکدام از مشکلاتشان بدون پیگیری بماند.
این مسئول با اشاره به اقدامات انجام شده در تأمین انرژی افزود: در حالی که نیاز سالانه صنایع به گازوئیل بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر است و سهمیه رسمی تنها ۳۵ میلیون لیتر بوده، سال گذشته موفق به جذب ۶۴ میلیون لیتر و امسال تاکنون ۱۵۰ میلیون لیتر سهمیه مازاد شدهایم. در حوزه برق نیز مدیریت ۵۰۰ مگاوات مصرف تحمیل شد اما تلاش کردیم آسیب کمتری متوجه صنایع شود.
مدیرکل صمت البرز درباره حوزه ارزی توضیح داد: سهمیه واردات ماشینآلات استان از ۱۲ میلیون دلار در سال گذشته به بیش از ۱۸۰ میلیون دلار افزایش یافت و اکنون نیز سهمیه ماهانه ۲۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. همچنین ۸۰ درصد نیاز چهار میلیارد دلاری استان در بخش صنعت ثبت سفارش شده و پیشنهاد ما اختصاص مسیر ویژه در سامانه جامع تجارت برای صنایع دارویی البرز است.
انصاری با اشاره به رشد تولید در استان گفت: در یک سال گذشته تولید دارو در البرز ۱۲ درصد و تولید کالاهای اساسی همچون مواد غذایی تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد که علیرغم محدودیتها، صنایع استان توان بالایی برای توسعه دارند.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات مستمر با صنایع مزیتدار استان مانند دارو، قطعهسازی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی در دستور کار است و تجربه نشان داده بسیاری از چالشهای به ظاهر حلنشدنی با همافزایی میان بخش خصوصی و دولت در البرز رفع شده است.