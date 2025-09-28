به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی‌فلاح با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند اظهار داشت: بهزیستی البرز با هدف رفع موانع تحصیل و فراهم کردن بستر ارتقای علمی فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال کمک‌هزینه تحصیلی به ۲ هزار و ۱۴۰ دانش‌آموز ارائه کرده است. این کمک‌ها شامل دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش حوزه سلامت اجتماعی، دانش‌آموزان دارای معلولیت تحت پوشش حوزه توانبخشی، مقیمان مراکز نگهداری و خانه‌های تحت نظارت بهزیستی می‌شود که بر اساس دستورالعمل با اولویت‌بندی مشخص ارائه شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های ویژه از دانشجویان افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال کمک‌هزینه به ۴۰۱ دانشجو پرداخت شده و برای سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون مبلغ ۲۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال برای حمایت از ۳۴۰ دانشجو تخصیص یافته است که در مرحله توزیع بین شهرستان‌ها قرار دارد. این حمایت‌ها شامل دانشجویان دارای معلولیت، فرزندان زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های نیازمند تحت پوشش، و همچنین فرزندان مقیم خانه‌های تحت نظارت یا انتقال‌یافتگان به زندگی مستقل است.

محمدی‌فلاح در ادامه از اجرای پویش مردمی "همه حاضر" در استان البرز خبر داد و گفت: بهزیستی البرز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، پویش "همه حاضر" را اجرا کرده که تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر نیکوکار در این پویش مشارکت داشته‌اند و مبلغی بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال جمع‌آوری و توزیع شده است. این کمک‌ها شامل کیف، کفش، لوازم‌التحریر، کتاب، دفتر، مداد رنگی و سایر ملزومات تحصیلی است که به دانش‌آموزان تحت پوشش حوزه‌های توانبخشی و اجتماعی، فرزندان مقیم مراکز و همچنین فرزندان امداد‌بگیر بهزیستی توزیع شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به اجرای طرح استعدادیابی و توسعه مهارت‌های تحصیلی تصریح کرد: در سال گذشته برای ۹۲ نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال تحت پوشش، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال به منظور اجرای این طرح تخصیص یافت و در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای این طرح ویژه ۵۵۰ نوجوان در سطح استان انجام گرفته است.

مدیرکل بهزیستی البرز همچنین از همکاری مؤثر بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در ارائه خدمات آموزشی و کمک‌آموزشی رایگان خبر داد و گفت: در راستای عدالت آموزشی، خدماتی شامل مشاوره تحصیلی، ارائه کتاب‌های کمک‌آموزشی و بورسیه تحصیلی به تمامی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی استان ارائه شده است که نقش مهمی در ارتقای سطح علمی و انگیزشی این عزیزان ایفا می‌کند.

محمدی‌فلاح در پایان خاطرنشان کرد: با احتساب مجموع اعتبارات دولتی و کمک‌های مردمی، بهزیستی البرز تاکنون ۱۱۶ میلیارد ریال برای حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش در سال تحصیلی جدید هزینه و جذب کرده است. این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.

