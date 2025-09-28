خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آغاز سال تحصیلی با موجی از مهر و حمایت برای دانش‌آموزان نیازمند

آغاز سال تحصیلی با موجی از مهر و حمایت برای دانش‌آموزان نیازمند
مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: واریز بیش از ۶۱ میلیارد ریال از سوی حامیان داخل و خارج کشور، جلوه‌ای از همدلی برای فرزندان نیازمند است

به گزارش ایلنا، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با قدردانی از مشارکت خیران نیک‌اندیش در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: همراهی ارزشمند حامیان، زمینه‌ساز تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی فرزندان مورد حمایت این نهاد شد.

البرزی اظهار داشت: در آستانه سال تحصیلی جدید، حامیان عزیز با مشارکت چشمگیر خود جلوه‌ای از مهر و همدلی را به نمایش گذاشتند و مبلغ ۴۶ میلیارد ریال برای تهیه لوازم‌التحریر و مایحتاج تحصیلی به حساب فرزندان معنوی واریز کردند.

وی افزود: یکی از حامیان خارج از کشور نیز با اقدامی سخاوتمندانه، مبلغ یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان را به صورت مستقیم از طریق سامانه اکرام ایتام برای حمایت از ۳۵۴ نفر از فرزندان ایتام، محسنین و خانواده‌های نیازمند واریز کرده است.

البرزی تصریح کرد: این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای روشن از همبستگی و همراهی جامعه خیران با فرزندان نیازمند است و نشان می‌دهد که نیکوکاری و همیاری، مرز نمی‌شناسد.

مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان با تأکید بر نقش سازنده خیران در ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: نیکوکاران ارجمند می‌توانند برای تداوم این مسیر نورانی، از طریق روش‌های زیر اقدام به حمایت از ایتام و محسنین کنند.

