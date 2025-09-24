به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، توحید شیریزاد در نشست خبری همایش «وفاق ملی، سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه» با اشاره به اهمیت همدلی و وفاق ملی در مسیر توسعه اظهار داشت: رسانه‌ها همواره در کنار نظام حکمرانی، دولت و مردم بوده‌اند و امروز نقش آن‌ها در امیدآفرینی و همراه‌سازی جامعه برای توسعه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه پنج‌ساله آینده رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده است، گفت: ۳۵ درصد این رشد باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود و تحقق آن بدون سرمایه‌گذاری جدید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های موجود ممکن نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد استان را استفاده ناکافی از ظرفیت‌های تولیدی دانست و افزود: بخش زیادی از واحدهای صنعتی تنها با بخشی از توان خود فعال هستند. فعال‌سازی این ظرفیت‌های خالی به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از ایجاد بارگذاری‌های جدید است و باید در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرد.

شیریزاد با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادها در مسیر توسعه بیان کرد: اگر دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی هرکدام جزیره‌ای عمل کنند، سرمایه‌گذاران واقعی آسیب می‌بینند و بهره‌وری کاهش می‌یابد. باید یک اکوسیستم مشارکتی در استان شکل بگیرد که بر پایه هم‌افزایی و تعهد جمعی بنا شده باشد.

وی همچنین به سند آمایش استان اشاره کرد و گفت: این سند اجازه بارگذاری جدید بدون بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود را نمی‌دهد. سرمایه‌گذاران واقعی باید فعال و پایدار بمانند و آن دسته از سرمایه‌گذارانی که صرفاً بر پایه رانت عمل می‌کنند، پالایش شوند. هدف ما ایجاد نظام سرمایه‌گذاری شفاف، مردمی و پایدار است تا منافع آن علاوه بر نسل امروز، به نسل‌های آینده نیز برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز در پایان خاطرنشان کرد: همایش وفاق ملی فرصتی برای گردهمایی نهادهای دولتی، دانشگاهی و سرمایه‌گذاران است تا با همکاری و همدلی، مسیر توسعه پایدار و بهره‌وری واقعی در استان تقویت شود.

انتهای پیام/