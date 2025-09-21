خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مردم مشکین‌دشت شایسته دریافت بیشترین و بهترین خدمات هستند

مردم مشکین‌دشت شایسته دریافت بیشترین و بهترین خدمات هستند
کد خبر : 1689156
لینک کوتاه کپی شد.

عضو شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت با تأکید بر لزوم ارتقای سطح خدمات شهری در این منطقه گفت: مردم مشکین‌دشت شایسته دریافت بیشترین و بهترین خدمات هستند و مجموعه مدیریت شهری دوره ششم تحقق این هدف را دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمود دژکام در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت که با حضور حقیقی‌مقدم مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری البرز و شهردار برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مهمانان اظهار داشت: مردم این منطقه با توجه به سابقه شهیدپروری و روحیه ولایتمداری خود، لایق بهترین خدمات هستند. قطعاً تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی کنونی با حمایت‌های استانداری البرز به شکل بهتری محقق خواهد شد و ثمره این جلسات باید در ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان دیده شود.

وی افزود: امیدواریم با همراهی مجموعه استانداری البرز بتوانیم مواردی که رفع آن‌ها خارج از توان مدیریت شهری است را حل کرده و مطالبات به‌حق شهروندان را پاسخ دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت در پایان خاطرنشان کرد: مردم شریف منطقه همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی برای کشور سنگ تمام گذاشته‌اند و این روحیه وطن‌دوستی و ولایتمداری با خدمات جهادی مدیریت شهری باید پاسخ داده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی