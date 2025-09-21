به گزارش ایلنا، محمود دژکام در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت که با حضور حقیقی‌مقدم مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری البرز و شهردار برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مهمانان اظهار داشت: مردم این منطقه با توجه به سابقه شهیدپروری و روحیه ولایتمداری خود، لایق بهترین خدمات هستند. قطعاً تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی کنونی با حمایت‌های استانداری البرز به شکل بهتری محقق خواهد شد و ثمره این جلسات باید در ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان دیده شود.

وی افزود: امیدواریم با همراهی مجموعه استانداری البرز بتوانیم مواردی که رفع آن‌ها خارج از توان مدیریت شهری است را حل کرده و مطالبات به‌حق شهروندان را پاسخ دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت در پایان خاطرنشان کرد: مردم شریف منطقه همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی برای کشور سنگ تمام گذاشته‌اند و این روحیه وطن‌دوستی و ولایتمداری با خدمات جهادی مدیریت شهری باید پاسخ داده شود.

