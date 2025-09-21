خبرگزاری کار ایران
عضو شورای شهر کرج:

کلاف پیچیده پل فردیس نیازمند هم‌افزایی شهرها و اداره کل راهداری است

کلاف پیچیده پل فردیس نیازمند هم‌افزایی شهرها و اداره کل راهداری است
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر لزوم اجرای سریع طرح اصلاح مسیر میدان شهید سلطانی (پل فردیس)، از اقدامات جدی برای ساماندهی ترافیک سنگین این محدوده و همچنین ساماندهی پایانه‌های مسافربری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی در جریان بازدید از پروژه روان‌سازی ترافیک پل فردیس که با حضور مدیرکل راهداری استان البرز، مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج، رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر) و مدیرکل ایمنی و ترافیک معابر شهرداری کرج انجام شد، اظهار کرد: میدان شهید سلطانی به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود، یکی از گلوگاه‌های اصلی ترافیکی بین کرج و فردیس است و همکاری نزدیک میان دو شهر را می‌طلبد.

وی افزود: طرح جامعی با همکاری اداره کل راهداری و شهرداری کرج آماده شده که بخش مهمی از بار ترافیکی عبوری به‌ویژه خودروهای سنگین را کاهش می‌دهد و دسترسی به جاده ملارد و جاده مخصوص را تسهیل می‌کند.

رحیمی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند هماهنگی فوری دو دستگاه، یعنی اداره کل راهداری و شهرداری کرج است، گفت: انتظار می‌رود این پروژه در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد.

ساماندهی پایانه‌های مسافری؛ پایان سرگردانی مسافران

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج در ادامه به یکی دیگر از معضلات شهری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مسافران خروجی مترو و مسیرهای منتهی به شهرهای جنوبی کرج (فردیس، اشتهارد و ملارد) با مشکل پراکندگی پایانه‌ها مواجه هستند و سه پایانه موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

به گفته وی، اعتبار مناسبی برای ساماندهی این پایانه‌ها اختصاص یافته و با هماهنگی میان سه حوزه قطار شهری، معاونت حمل‌ونقل و سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر، مقرر شده پایانه‌ای متمرکز برای محلات کرج و فضایی جداگانه برای شهرهای جنوبی ایجاد شود.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: «شهرهای فردیس و ملارد نیز باید در این زمینه فعال شده و برای ساماندهی پایانه‌های خود چاره‌اندیشی کنند تا از سرگردانی مسافران در حاشیه خیابان‌ها جلوگیری شود.

