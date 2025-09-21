مدیرکل کمیته امداد البرز:
تأمین لوازمالتحریر برای بیش از ۸۲۰۰ دانشآموز نیازمند استان البرز
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، لوازمالتحریر مورد نیاز بیش از ۸۲۰۰ دانشآموز تحت حمایت این نهاد در استان البرز تأمین و در اختیار آنان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از البرز، رضا البرزی با اشاره به تأمین لوازمالتحریر برای بیش از ۸۲۰۰ دانشآموز نیازمند استان، اطهار کرد: این اقدام در قالب طرحی مشترک و با همافزایی خیرین ، مراکز نیکوکاری و همراهی مردم نیکوکار استان البرز انجام شد. بستههای لوازمالتحریر شامل اقلام ضروری تحصیلی بوده که با هدف حمایت از دانشآموزان تحت پوشش، بهویژه ایتام، محسنین و فرزندان خانوادههای زندانی، در آستانه سال تحصیلی جدید تهیه و اهدا گردید.
وی افزود: ارزش ریالی این لوازمالتحریر بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین کمیته امداد استان البرز در طول سال جاری حدود ۸ میلیارد تومان کمکهزینه تحصیلی به دانشآموزان تحت حمایت پرداخت میکند.
در این راستا، مراسم نمادین اهدای لوازمالتحریر در مجتمع فرهنگیتربیتی امام علی(ع) با حضور خانوادههای مورد حمایت، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، جمعی از مسئولان استانی، خیرین و مراکز نیکوکاری برگزار شد.
رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، در این مراسم نیز گفت: حمایت از دانشآموزان نیازمند و ایجاد شرایط برابر آموزشی یکی از مأموریتهای اصلی کمیته امداد است.
وی افزود: تأمین لوازمالتحریر و ارائه کمکهزینههای تحصیلی در آغاز سال جدید، گامی مؤثر برای رفع دغدغه خانوادههای محروم و افزایش انگیزه دانشآموزان در مسیر تحصیل است. این خدمات با همت خیرین نیکاندیش و مشارکت مردمی صورت میگیرد و استمرار این همراهی میتواند آینده روشنی برای فرزندان نیازمند رقم بزند.
البرزی تصریح کرد: بر اساس اعلام کمیته امداد استان، تأمین لوازمالتحریر تنها یکی از برنامههای حمایتی این نهاد برای دانشآموزان است. در طول سال، علاوه بر کمکهزینههای تحصیلی، برنامههای فرهنگی، آموزشی و مهارتی نیز برای ارتقای سطح علمی و توانمندسازی این قشر ارائه میشود.