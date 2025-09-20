خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش و‌ پرورش البرز:

۳۰۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی و بهداشتی راهی مدارس البرز شد

کد خبر : 1688646
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، کاروانی از تجهیزات ورزشی و بهداشتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال به بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی استان البرز ارسال شد.

به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز روز شنبه با اعلام این خبر گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای نشاط، تقویت فعالیت‌های بدنی و توجه بیشتر به سلامت دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به تنوع اقلام ارسال‌شده توضیح داد: انواع تجهیزات ورزشی مانند توپ، تور والیبال و بسکتبال، راکت بدمینتون و تنیس روی میز، لوازم آمادگی جسمانی از جمله تشک دراز و نشست، طناب و موانع تمرینی، همچنین وسایل بدنسازی نظیر تردمیل و کراس‌اور در بین مدارس توزیع شده است.

شعبانی افزود: مدارس علاوه بر این، به تجهیزات اداری و پشتیبانی مانند رایانه، پرینتر، جاروبرقی صنعتی، دستگاه هواساز، موتور برق و آبسردکن مجهز خواهند شد تا شرایط آموزشی و ورزشی بهتری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تاکنون، زیرساخت‌های تربیت‌بدنی مدارس در استان البرز ۵۰ درصد توسعه یافته است. این روند نشان می‌دهد سلامت و شادابی نسل جوان در کانون توجه سیاست‌گذاران آموزشی قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: برای دستیابی به دانش‌آموزانی با نشاط و خلاق، باید فعالیت‌های علمی و عملی در حوزه ورزش دانش‌آموزی به صورت همزمان دنبال شود. این مهم امروز با جدیت در دستور کار آموزش و پرورش استان است.

