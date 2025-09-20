محمدشهر میزبان اجلاسیه ۲۴۲ شهید در سومین هفته مهرماه خواهد بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز نشست خبری ستاد اجلاسیه ۲۴۲ شهید محمدشهر با حضور مهرداد حسن‌زاده شهردار محمدشهر، سرهنگ جعفری فرمانده سپاه ناحیه جوادالائمه، حجت‌الاسلام طالبی رئیس شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

شهردار محمدشهر در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: محمدشهر تنها یک شهر صنعتی و مهاجرپذیر نیست؛ این شهر با تقدیم ۲۴۲ شهید والامقام، از جمله ۶ شهید گمنام، ۲۳ شهید مدافع حرم، ۴۲ آزاده و ۴۵۰ جانباز، جایگاهی ویژه در فرهنگ ایثار و مقاومت دارد. نخستین شهید این شهر، شهید علی‌اکبر طهماسبی، در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ به شهادت رسید و بیشترین شهدای شهر نیز در عملیات کربلای ۵ و والفجر ۴ آسمانی شدند.

وی افزود: ۱۶ شهید جاویدالاثر، ۵۹ شهید ارتش، ۱۶ شهید نیروی انتظامی و ۱۳۷ شهید مجرد نیز بخشی از هویت افتخارآفرین این شهر را تشکیل می‌دهند و یاد آن‌ها در گلزارهای مختلف کشور از جمله امامزاده عبدالله، امامزاده محمد کرج، بهشت زهرا(س) و بی‌بی سکینه صفادشت زنده است.

حسن‌زاده با اشاره به اقدامات یک‌ساله ستاد اجلاسیه اظهار داشت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون، کمیته‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های گسترده‌ای را پیش برده‌اند. برگزاری یادواره‌های محلی، مسابقات ورزشی، کارگاه‌های نقاشی و طراحی تمثال شهدا، نامگذاری معابر و میادین به نام شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهدا، تدوین سه جلد “فرهنگ‌نامه شهدای محمدشهر”، تولید فیلم داستانی شهید ابراهیم ناطقی، برگزاری یادواره شهدای اصناف و اجرای دیوارنگاره شهدا تنها بخشی از این برنامه‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: این اجلاسیه فقط یک گردهمایی نمادین نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت انقلابی و فرهنگی محمدشهر است. شهدای ما از اقشار مختلف جامعه بودند؛ از دانش‌آموز و کارگر گرفته تا فرهنگی و ورزشکار. همین تنوع نشان‌دهنده گستره فرهنگ ایثار در این شهر است.

شهردار محمدشهر با قدردانی از تلاش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش پل ارتباطی میان این فعالیت‌ها و افکار عمومی را دارند و بازتاب درست آن‌ها باعث انتقال پیام شهدا به نسل جوان خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجلاسیه ۲۴۲ شهید محمدشهر، روز پنجشنبه سومین هفته مهرماه، با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، مردم و مسئولان استان البرز برگزار می‌شود و امیدواریم این مراسم در تراز والای شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی رقم بخورد.

اجلاسیه شهدای محمدشهر با شعار «اتحاد مقدس و ایران قوی» برگزار می‌شود

سرهنگ جعفری دبیر اجلاسیه شهدای محمدشهر در ادامه این نشست خبری با تأکید بر اینکه یادواره شهدا تجلی هویت اسلامی و وحدت ملی است، اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های امروز و فرداست.

دبیر اجلاسیه شهدای محمدشهر بر نقش محوری شهدا در هویت فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید کرد و گفت: اجلاسیه شهدا تنها یک برنامه نمادین نیست؛ بلکه حرکتی فرهنگی و اجتماعی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب و انتقال آنها به نسل جوان است.

وی با بیان اینکه محمدشهر میزبان یادواره ۲۴۶ شهید والامقام خود خواهد بود، افزود: این شهر در کنار بیش از ۷۰۰ خانواده شهید، نماد ایثار و مقاومت است. شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم هر یک بخشی از هویت این شهر را شکل داده‌اند.

جعفری با اشاره به شعار محوری امسال «اتحاد مقدس و ایران قوی» اظهار داشت: این شعار برگرفته از بیانیه‌های رهبر معظم انقلاب است و یادآور آن است که رمز بقا و عزت ملت ایران، اتحاد حول محور اسلام و آرمان‌های شهداست.

دبیر اجلاسیه با اشاره به برنامه‌های جنبی این مراسم افزود: کاروان‌های روایتگری در مدارس، جلسات روایت دفاع مقدس با حضور خانواده‌های شهدا، و فعالیت پایگاه‌های فرهنگی در سطح شهر از جمله اقداماتی است که زمینه‌ساز مشارکت جوانان و دانش‌آموزان در این حرکت فرهنگی شده است.

وی جایگاه خانواده‌های شهدا را سرمایه‌ای بی‌بدیل دانست و تأکید کرد: دیدار با این خانواده‌ها درس بزرگی از ایمان و صبر است.

سرهنگ جعفری در پایان گفت: حضور مردم در اجلاسیه شهدای محمدشهر، تجدید بیعتی با آرمان‌های شهدا و نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران خواهد بود.

به گفته این مسئول، برگزاری اجلاسیه در محمدشهر با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و مشارکت مردم شکل می‌گیرد.

