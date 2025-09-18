بررسی طرحهای عمرانی و ترافیکی فردیس در نشست شهرداری
نشست کمیته تصویب طرحهای عمرانی شهرداری فردیس با حضور شهردار، مدیران و مشاوران پروژههای شهری برگزار شد و طرحهای شاخصی همچون متروی فردیس، ساماندهی بلوار بیات و بزرگراه نیایش مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از البرز در نشست نشست کمیته تصویب طرحهای عمرانی شهرداری فردیس که با حضور شهردار، مدیران و مشاوران پروژههای شهری برگزار شد، طرح فاز نخست متروی فردیس از متروی شهید سلطانی تا منظریه بررسی شد. این مسیر سه ایستگاه دارد که ایستگاههای سرحدآباد و انبار نفت به صورت عبوری و ایستگاه منظریه برای بارگیری مسافر طراحی شده است.
محمدرضا احمدینژاد، شهردار فردیس، در این جلسه بر لزوم ایجاد پارکینگ طبقاتی و سیستم حملونقل پشتیبان در ایستگاه منظریه تأکید کرد و گفت: طراحی فضای داخلی نخستین ایستگاه متروی شهر باید به گونهای باشد که حس تعلق خاطر برای شهروندان ایجاد کند.
همچنین طرح ساماندهی بلوار بیات با هدف کاهش بار ترافیکی و افزایش راندمان این معبر مهم در دستور کار قرار گرفت.
این طرح که محدوده بلوار بیات از غرب تا شرق و فلکه پنجم را در بر میگیرد، تاکنون در قالب پنج گزینه توسط مشاور ارائه شده و در این جلسه مورد بحث و بررسی مدیران شهری قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، طرح بزرگراه نیایش فردیس بررسی شد. این بزرگراه با چهار تقاطع کیاتل، مپنا، جاده شهریار و میانگذر جنوبی کرج، به عنوان کمربندی شرقی فردیس طراحی شده است. این طرح پیشتر در کمیته تصویب طرحهای عمرانی به تصویب رسیده بود.
در پایان جلسه مقرر شد پس از رفع نواقص احتمالی، جزئیات نهایی هر طرح بار دیگر در کمیته تصویب طرحهای عمرانی مطرح و تصمیمگیری شود.