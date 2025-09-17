مدیرکل امور مالیاتی البرز مطرح کرد:
پاسخگویی به مطالبات مردمی، تمدید مهلت اظهارنامه و شناسایی ۱۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی در البرز
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از اقدامات اخیر این اداره کل در حوزه ارتقای خدماترسانی به مردم، تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی و همچنین شناسایی یک پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا برهانینیا، مدیرکل امور مالیاتی البرز، همزمان با هفته فرهنگسازی مالیاتی با حضور در سامانه سامد به سوالات و درخواستهای مردمی در حوزه مالیات پاسخ داد و اطهار کرد: بهرهگیری از این سامانه موجب صرفهجویی در وقت و هزینه و افزایش رضایتمندی مردم میشود. هدف ما ایجاد ارتباط مؤثر با مودیان و رفع دغدغههای آنان در زمینه مسائل مالیاتی است.
وی همچنین از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی مودیان مشمول میتوانند اظهارنامههای خود را تا پایان شهریورماه به سازمان تسلیم کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای بازرسیهای مالیاتی، فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در حوزه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان به مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان (اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشودگی) شناسایی شد. به گفته وی، این مؤدی نسبت به اوراق مالیاتی صادره تمکین کرده و تاکنون بیش از ۲۰ درصد بدهی قطعی به صورت نقد وصول و به حساب درآمدهای مالیاتی کشور واریز شده است.
برهانینیا تأکید کرد: اقدامات لازم برای وصول مابقی مالیاتهای متعلقه نیز با رعایت موازین قانونی در حال پیگیری است و اداره کل امور مالیاتی البرز در مسیر شفافسازی اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی با جدیت حرکت میکند.