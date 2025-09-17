به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم قهرمانی صارم عضو شورای اسلامی شهر کرج در دویست‌و‌شانزدهمین جلسه رسمی شورا با اشاره به اهمیت استفاده از کارت‌های الکترونیکی هوشمند در ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفته بود که متأسفانه هنوز امکان بهره‌مندی شهروندان از این کارت‌ها فراهم نشده و این موضوع سبب اتلاف وقت و ناهماهنگی در سیستم پرداخت کرایه شده است.

عضو شورای شهر کرج تأکید کرده بود که شهرداری و شرکت «هُدی ارقام» موظفند موضوع را به‌طور فوری بررسی کرده و اقدامات لازم برای رفع این نارسایی‌ها را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را به شورای شهر ارائه کنند.

جوابیه شرکت «هدی ارقام»

در همین رابطه، شرکت «هدی ارقام» جوابیه‌ای را برای ایلنا ارسال کرده است که متن کامل آن بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف به شرح زیر منتشر می‌شود:

«حسب کد خبر شماره 1677882 مندرج در سایت اینترنتی آن خبرگزاری محترم، جوابیه شرکت هدی ارقام به شرح زیر ارسال می گردد:

پروژه سیستم بلیت الکترونیکی حمل و نقل عمومی کرج در قالب یک قرارداد مشارکت، با سرمایه گذاری شرکت ارتباطات هدی ارقام اجرا شده است و از زمان اجرا تاکنون با هدف انجام خدمات شایسته به مردم عزیز کرج از هیچ گونه خدمت رسانی دریغ نشده است….

در تمام سالهای اجرای پروژه هزینه های هنگفتی توسط شرکت صورت گرفته است و متاسفانه این شرکت مورد ناملایمتی های بسیاری قرار گرفته که شرکت را با چالش های جدی مواجه نموده است، اما با این اوصاف شرکت به صورت یک طرفه و تمام قد، خدمت رسانی به مردم شریف کرج را در اولویت مطلق خود قرار داده و تاکنون نیز نسبت به تامین کارت هوشمند از محل منابع محدود مالی خود با تحمل زیان مالی بسیار زیاد اقدام نموده است و به تعهدات قراردادی خود عمل کرده است.

در نهایت این شرکت آمادگی خود را جهت ادای توضیحات تکمیلی در هر مرجع رسمی از قبیل صحن شورای اسلامی شهر کرج اعلام می نماید.»

