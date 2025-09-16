به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا عباسی در حاشیه بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) که صبح امروز با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و مدیران شهرداری فردیس انجام شد، با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی این شهرستان گفت: فردیس با وسعت جغرافیایی محدود و جمعیتی بیش از ۸۰۰ هزار نفر، یکی از متراکم‌ترین شهرستان‌های کشور است و نیازمند تأمین خدمات اولیه و امکانات شهری متناسب با این جمعیت است.

وی ترافیک را یکی از اصلی‌ترین مشکلات فردیس برشمرد و افزود: تراکم خودروها در مسیرهای ورودی و خروجی شهر به‌ویژه در اتصال به کرج بسیار بالاست. اقدامات شهرداری و شورای اسلامی فردیس برای اصلاح مسیرها و اجرای پروژه‌های ترافیکی در جهت کاهش این معضل ارزشمند و قابل تقدیر است.

نماینده مردم البرز در مجلس با اشاره به موانع موجود در اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: این پروژه با معارضاتی در حوزه دستگاه‌های دولتی مواجه است که نیازمند همکاری جدی جهاد کشاورزی، سازمان تات و سازمان زندان‌هاست. بخشی از مشکلات حقوقی و اداری در حال پیگیری است تا مسیر اجرای پروژه هموار شود.

عباسی با یادآوری نخستین بازدید خود از این پروژه در زمستان سال گذشته، گفت: از آن زمان تاکنون اقداماتی انجام داده‌ایم تا موانع بین‌دستگاهی برطرف شود. در موضوع سازمان زندان‌ها نیز درخواست ضمانت‌نامه بانکی مطرح شده که طبق قانون اجرای آن دشوار است و در حال مذاکره برای حل این مشکل هستیم.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از مسیر پروژه، ایستگاه تقلیل فشار گاز وجود دارد که با هماهنگی جهاد کشاورزی و سازمان تات قرار است جابجا شود تا مانعی برای اجرای پروژه باقی نماند.

