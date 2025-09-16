نماینده البرز در مجلس:
رفع موانع پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) را از دستگاههای مربوطه پیگیری میکنیم
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) در کاهش گرههای ترافیکی فردیس، از پیگیری موانع بیندستگاهی این پروژه خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا عباسی در حاشیه بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) که صبح امروز با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و مدیران شهرداری فردیس انجام شد، با اشاره به ویژگیهای جمعیتی این شهرستان گفت: فردیس با وسعت جغرافیایی محدود و جمعیتی بیش از ۸۰۰ هزار نفر، یکی از متراکمترین شهرستانهای کشور است و نیازمند تأمین خدمات اولیه و امکانات شهری متناسب با این جمعیت است.
وی ترافیک را یکی از اصلیترین مشکلات فردیس برشمرد و افزود: تراکم خودروها در مسیرهای ورودی و خروجی شهر بهویژه در اتصال به کرج بسیار بالاست. اقدامات شهرداری و شورای اسلامی فردیس برای اصلاح مسیرها و اجرای پروژههای ترافیکی در جهت کاهش این معضل ارزشمند و قابل تقدیر است.
نماینده مردم البرز در مجلس با اشاره به موانع موجود در اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: این پروژه با معارضاتی در حوزه دستگاههای دولتی مواجه است که نیازمند همکاری جدی جهاد کشاورزی، سازمان تات و سازمان زندانهاست. بخشی از مشکلات حقوقی و اداری در حال پیگیری است تا مسیر اجرای پروژه هموار شود.
عباسی با یادآوری نخستین بازدید خود از این پروژه در زمستان سال گذشته، گفت: از آن زمان تاکنون اقداماتی انجام دادهایم تا موانع بیندستگاهی برطرف شود. در موضوع سازمان زندانها نیز درخواست ضمانتنامه بانکی مطرح شده که طبق قانون اجرای آن دشوار است و در حال مذاکره برای حل این مشکل هستیم.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از مسیر پروژه، ایستگاه تقلیل فشار گاز وجود دارد که با هماهنگی جهاد کشاورزی و سازمان تات قرار است جابجا شود تا مانعی برای اجرای پروژه باقی نماند.