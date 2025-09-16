لزوم ورود قوه قضائیه برای رفع معارضات پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع)

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا احمدی‌نژاد در جریان بازدید علیرضا عباسی نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار فردیس از پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع)، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرا، مهمترین مانع پروژه را موضوع تملک در بخش زندان شهید کچویی دانست.

وی با بیان اینکه توافق در بخش جنوب غربی زندان باید با سازمان زندان‌ها و با نظر رئیس قوه قضائیه انجام شود، گفت: با وجود پیگیری‌های دو ساله، هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. مشکلات حقوقی موجود روند توافق را پیچیده کرده است و انتظار می‌رود با حمایت و نگاه ویژه ریاست محترم قوه قضائیه، راهکار مشترکی برای رفع این مشکل پیدا شود.

شهردار فردیس همچنین از رفع بیش از ۸۵ درصد معارضات حوزه آب خبر داد و افزود: در حوزه گاز، لوله‌گذاری ۲۰ اینچ در حال انجام است که حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد. در بخش برق نیز طرح جابجایی خطوط ۲۰ کیلوولت و پست ۶۳ کیلوولت آماده و در انتظار تصویب است.

به گفته احمدی‌نژاد، پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت رفع کامل معارضات، عملیات اجرایی سرعت خواهد گرفت. وی ابراز امیدواری کرد یکی از پل‌های این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

