کاشت ۵ هزار اصله درخت در بلوار هاشمی مهرشهر

به گزارش ایلنا از البرز، حسین عطایی، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری و توسعه پایدار فضای سبز، طی یک سال گذشته، عملیات کاشت ۷۰۰ اصله درخت غیرمثمر و متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی منطقه، در محدوده بلوار هاشمی (کمربندی مهرشهر) با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: با احتساب این درختان، اکنون تعداد کل درختان موجود در این محدوده به حدود ۵ هزار اصله رسیده که نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ارتقاء منظر شهری ایفا می‌کند. انتخاب گونه‌های مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه، به‌منظور کاهش مصرف آب و افزایش ماندگاری فضای سبز، از جمله رویکردهای مهم در اجرای این طرح بوده است.

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج ادامه داد: این اقدام در ادامه برنامه‌های راهبردی منطقه ۴ شهرداری کرج برای توسعه فضاهای سبز، ارتقاء سطح رفاه شهروندان و دستیابی به شهری پاک، زیبا و بانشاط انجام شده است.

عطایی یادآور شد: بی‌تردید، حفظ و توسعه فضای سبز شهری نه‌تنها در سلامت جسم و روان شهروندان تأثیرگذار است، بلکه گامی مهم در مسیر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش پایداری محیط‌زیست شهری به‌شمار می‌رود.

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج اضافه کرد: در این مسیر، همراهی و مشارکت شهروندان در حفظ درختان و فضای سبز موجود، از اهمیت بالایی برخوردار است و از تمامی ساکنان محترم منطقه دعوت می‌کنیم تا با شهرداری در این مسیر همراه باشند.

