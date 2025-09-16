خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاشت ۵ هزار اصله درخت در بلوار هاشمی مهرشهر

کاشت ۵ هزار اصله درخت در بلوار هاشمی مهرشهر
کد خبر : 1686891
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج از کاشت ۵ هزار اصله درخت در بلوار هاشمی مهرشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، حسین عطایی، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف مدیریت شهری و توسعه پایدار فضای سبز، طی یک سال گذشته، عملیات کاشت ۷۰۰ اصله درخت غیرمثمر و متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی منطقه، در محدوده بلوار هاشمی (کمربندی مهرشهر) با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: با احتساب این درختان، اکنون تعداد کل درختان موجود در این محدوده به حدود ۵ هزار اصله رسیده که نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ارتقاء منظر شهری ایفا می‌کند. انتخاب گونه‌های مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه، به‌منظور کاهش مصرف آب و افزایش ماندگاری فضای سبز، از جمله رویکردهای مهم در اجرای این طرح بوده است.

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج ادامه داد: این اقدام در ادامه برنامه‌های راهبردی منطقه ۴ شهرداری کرج برای توسعه فضاهای سبز، ارتقاء سطح رفاه شهروندان و دستیابی به شهری پاک، زیبا و بانشاط انجام شده است.

عطایی یادآور شد: بی‌تردید، حفظ و توسعه فضای سبز شهری نه‌تنها در سلامت جسم و روان شهروندان تأثیرگذار است، بلکه گامی مهم در مسیر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش پایداری محیط‌زیست شهری به‌شمار می‌رود.

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج اضافه کرد: در این مسیر، همراهی و مشارکت شهروندان در حفظ درختان و فضای سبز موجود، از اهمیت بالایی برخوردار است و از تمامی ساکنان محترم منطقه دعوت می‌کنیم تا با شهرداری در این مسیر همراه باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی