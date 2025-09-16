استاندار البرز:
مدارس باید پایگاه نشاط، امید و فعالیتهای فرهنگی محلات باشند
استاندار البرز با تأکید بر نقش محوری مدارس در ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه گفت: مدارس تنها محل آموزش نیستند، بلکه باید به مأمن فرهنگی و اجتماعی محلات تبدیل شوند.
به گزارش ایلنا، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در نشست شورای آموزش و پرورش استان که روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران دستگاههای استانی برگزار شد و همزمان بهصورت وبیناری از طریق برنامه «شاد» برای مدیران مدارس پخش شد، ضمن تقدیر از زحمات معلمان و مدیران مدارس اظهار داشت: شغل معلمی از دیرباز از ارزشمندترین و محبوبترین مشاغل در جامعه بوده و همچنان معلمان محبوبترین قشر میان مردم هستند. بسیاری از معلمان با وجود امکان انتخاب مشاغل دیگر، خدمت در راه تربیت نسل آینده را برگزیدهاند.
وی با اشاره به اهمیت کار معلمان در تمام طول سال تحصیلی و حتی تابستان افزود: برخلاف تصور عمومی، تابستان زمان تعطیلی مدارس نیست، بلکه فصل تلاش مضاعف مدیران و معلمان در حوزه ثبتنام، آمادهسازی فضاهای آموزشی و برگزاری کلاسهای تربیتی است.
عبداللهی نقش مدرسه و معلم را در شکلگیری شخصیت دانشآموزان بیبدیل دانست و گفت: دانشآموزان به سخنان معلمان خود بیش از والدین توجه میکنند؛ بنابراین آینده کشور، فرهنگ و پیشرفت آن مرهون تلاش شما در مدارس است.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش تنها یک نهاد آموزشی نیست بلکه مهمترین سرمایهساز اجتماعی کشور است، افزود: اگر مدارس به کانونهای نشاط، امید و مشارکت اجتماعی تبدیل شوند، بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی جامعه کاهش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با هفته دفاع مقدس، خواستار طراحی برنامههای ویژه در مدارس برای گرامیداشت این ایام شد.
عبداللهی خطاب به مدیران مدارس تأکید کرد: توجه به دغدغههای اجتماعی و رفتارهای غیرعادی دانشآموزان میتواند آینده آنان را تغییر دهد. مدیران توانمند میتوانند با دلسوزی، زندگی و سرنوشت یک دانشآموز را دگرگون کنند.
استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات رئیسجمهور درباره سه موضوع مدرسهسازی، محلهمحوری و استفاده از انرژیهای نو اشاره کرد و گفت: مدارس باید پایگاه محله باشند و علاوه بر زمان آموزشی، در عصرها و روزهای تعطیل نیز در خدمت خانوادهها قرار گیرند. همچنین پشتبام مدارس البرز به نیروگاههای خورشیدی تبدیل خواهد شد تا علاوه بر تأمین برق مدارس، به خانوادههای اطراف نیز کمک شود.
وی با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی در سال گذشته افزود: در زمستان به دلیل کمبود گاز و در تابستان به دلیل کمبود برق ناچار به تعطیلی مدارس شدیم. بنابراین مدیریت مصرف و اجرای طرحهای نوین توسط مدارس ضرورت دارد.
عبداللهی در پایان از مدیران مدارس خواست در فرآیند ثبتنام با صبر و بردباری همانند گذشته در خدمت خانوادهها باشند و گفت: احترام و برخورد مناسب با والدین میتواند آرامشبخش و حلکننده مشکلات باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق، منش و صبوری معلمان و مدیران نیاز داریم؛ چرا که شما آیندهسازان کشور را تربیت میکنید.