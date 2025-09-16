مدیرعامل شرکت آبفا خبر داد:
اصلاح و توسعه ۱۰۴ کیلومتر شبکه آبرسانی در البرز طی یک سال
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اجرای عملیات اصلاح و توسعه بیش از ۱۰۴ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در این استان طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، با اعلام این خبر گفت: از مجموع عملیات انجام شده، ۳۶ هزار و ۸۰۶ متر شبکه جدید توسعه یافته، ۵۳ هزار و ۶۸۵ متر اصلاح شبکه توزیع و ۱۳ هزار و ۸۰۲ متر لولهگذاری برای توسعه خطوط انتقال آب در سطح استان اجرا شده است.
وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکین در مناطق مختلف استان انجام شده و بخشی از برنامههای مدیریت تنش آبی در البرز به شمار میآید.
نامداری با تأکید بر نقش توسعه و اصلاح شبکههای آبرسانی در تأمین پایدار آب شرب و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان البرز متعهد است این روند را با جدیت ادامه دهد.