اصلاح و توسعه ۱۰۴ کیلومتر شبکه آبرسانی در البرز طی یک سال

به گزارش ایلنا، حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، با اعلام این خبر گفت: از مجموع عملیات انجام شده، ۳۶ هزار و ۸۰۶ متر شبکه جدید توسعه یافته، ۵۳ هزار و ۶۸۵ متر اصلاح شبکه توزیع و ۱۳ هزار و ۸۰۲ متر لوله‌گذاری برای توسعه خطوط انتقال آب در سطح استان اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین در مناطق مختلف استان انجام شده و بخشی از برنامه‌های مدیریت تنش آبی در البرز به شمار می‌آید.

نامداری با تأکید بر نقش توسعه و اصلاح شبکه‌های آبرسانی در تأمین پایدار آب شرب و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان البرز متعهد است این روند را با جدیت ادامه دهد.

