خبرگزاری کار ایران
پرداخت بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان البرزی با محوریت طرح قرض ماندگار

پرداخت بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان البرزی با محوریت طرح قرض ماندگار
مدیرکل کمیته امداد استان البرز از پرداخت بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان البرزی با محوریت طرح قرض ماندگار خبر داد و گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه‌های مختلفی از جمله اشتغال، درمان، مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان هزینه شده است.

به گزارش ایلنا، رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان البرز، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری و در قالب طرح «قرض ماندگار»، حدود ۴۹ میلیارد ریال از محل کمک‌های مردمی جذب و معادل ۷۰ میلیارد ریال نیز از سوی صندوق امداد ولایت تخصیص یافته است که در مجموع بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال وام به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد؛ این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز در تشریح جزئیات این طرح گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۴۹ میلیارد ریال از طریق کمک‌های خیرین و نیکوکاران البرزی جذب و معادل ۷۰ میلیارد ریال نیز از سوی صندوق امداد ولایت تخصیص یافته است که در مجموع بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال منابع قرض‌الحسنه در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت.

وی افزود: این میزان منابع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۰ درصدی داشته است و نشان‌دهنده افزایش مشارکت مردم نیکوکار و پشتیبانی صندوق امداد ولایت در اجرای طرح‌های حمایتی است.

البرزی با اشاره به اهداف این طرح گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه‌های مختلفی از جمله اشتغال، درمان، مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان هزینه شده است.

وی در پایان توضیح داد:  طرح قرض ماندگار ابتکاری است که طی آن خیرین و نیکوکاران با واریز مبالغ به حساب‌های قرض‌الحسنه، زمینه پرداخت وام‌های بدون بهره به نیازمندان را فراهم می‌کنند. بازپرداخت این تسهیلات باعث می‌شود منابع دوباره در چرخه خدمت قرار گیرد و به صورت «ماندگار» به خانواده‌های محروم اختصاص یابد.

