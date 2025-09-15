شهردار کرج در سومین جلسه شورای برنامهریزی اعلام کرد:
ادامه چندین مگاپروژه عمرانی در کرج / سازندگی شهر هرگز متوقف نمیشود
شهردار کرج با تأکید بر تداوم روند سازندگی و امیدبخشی به شهروندان گفت: اجرای مگاپروژههای عمرانی در مناطق مختلف کرج ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد روند خدمترسانی و توسعه شهری متوقف شود.
به گزارش ایلنا از البرز، مهرداد کیانی در سومین جلسه از شورای برنامهریزی شهرداری کرج در سال جاری، ضمن تأکید بر حفظ روند سازندگی و امیدبخشی به مردم خطاب به تمامی مدیران مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری کرج تاکید کرد: در شرایط امروز کشور که دشمن به دنبال ایجاد فضای یاس و ناامیدی بین مردم است، ما در شهر کرج با حفظ و استمرار جریان سازندگی و خدمترسانی به مردم باید تلاش کنیم روحیه مردم بالا بماند.
کیانی با اشاره به اجرای طرحهای بزرگ عمرانی و سازندگی بزرگ در کرج در شرایط پساجنگی گفت: شاید جنگ به صورت فیزیکی بعد از ١٢ روز مقاومت جانانه همه مردم ایران تمام شده باشد، اما دشمن در ابعاد مختلف هنوز هم علیه کشور اسلامی ما توطئه میکند. در نتیجه ما وظیفه داریم با خدمترسانی درست جلوی آن را بگیریم.
شهردار کرج افزود: خوشبختانه یک جریان بسیار خوبی در شهر کرج راه افتاده است با وجود جنگ و ضرورت صرفهجویی در بودجه ما کارهای عمرانی بزرگ را انجام دادیم و چندین مگاپروژه دیگر در عرصههای عمرانی از جمله در حصارک، شیخآباد، جاده آتشگاه و کنارگذر مهرشهر در دست اقدام داریم.
مهرداد کیانی در این جلسه با اشاره به گزارش وصول درآمد شهرداری کرج خطاب به مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری گفت: از همه عزیزان انتظار دارم همت بیشتری برای وصول مطالبات و کسب درآمد بکنند. اصلا یکی از آیتمهای مهم سنجش قدرت یک مدیر منطقه و سازمان همیت کسب درآمد و وصول مطالبات شهرداری است.
شهردار کرج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی جوسازیهای مسموم علیه مجموعه مدیریت شهری گفت: در همینجا از همه مدیران و همکاران گرامی درخواست میکنم به هیچ عنوان به باجنیوزها توجه نکنند. صراط مستقیم را بروید. در چارچوب قانون و با توکل به خدا محکم اقدام کنید. جلوی فساد بایستید و از هیچی نترسید اصلا توجهی به این باجنیوزها نکنید. اینها برای اخلال در روند کارها و اقدامهای غیرقانونی عمل میکنند. اصلا توجهی نکنید. عزت دست خداست و اگر شما درست عمل کنید هم در نزد خدا هم مردم سربلند خواهید بود.
کیانی با اشاره به عملکرد خوب روابط عمومی شهرداری کرج تاکید کرد: زمانی که دشمنان به یک نقطه حمله میکنند، مشخص میشود آن نقطه عملکرد خوبی داشته است. الان این همه هجمه به روابطعمومی ما میشود در حالی که این وظیفه ما است که کارها و خدماتی که میدهیم را به اطلاع مردم برسانیم. این دقیقا همان جهاد تبیین است که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری است. اتفاقا من از همه همکاران میخواهم بیش از گذشته به روابطعمومی و اطلاعرسانی به مردم توجه داشته باشند. با مردم گفتوگو کند جلوی دوربین بیایید. خدماتی که ارائه میدهید و پروژههایی که انجام میدهید را برای مردم شرح دهید. با روی خوش با مردم برخورد کنید و همیشه در دسترس ارباب رجوع باشید.
گزارش معاونتهای شهرداری
در این جلسه شورای برنامهریزی پیش از سخنان شهردار چند تن از مدیران شهری گزارش عملکرد نیمه نخست سال جاری را ارائه کردند.
از جمله علی سلطانیمقدم معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که اکنون باید به آن رسیدگی کنیم کسب درآمد و وصولیهاست.
در ادامه گزارشی از عملکرد ۶ ماهه نخست سال ارائه شد و همچنین بر پاسخدهی سریعتر در زمینه تباصر بودجه و متمم بودجه تا ١۵ مهر ماه به شورای اسلامی شهر کرج تاکید شد و در این زمینه از این همه مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری خواسته شد سریعتر مطالب لازم را ارائه دهند تا دفترچه به شورا فرستاده شود.
در ادامه جلسه خدابندهلو رئیس اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج در مورد وصول درآمد شهرداری کرج در ۵ ماهه اول سال گزارشی ارائه داد. وی گفت: در کل حدود ۶٠ درصد بودجه مدنظر تاکنون وصول شده است. که در این بین وزن اصلی وصولیها با ٧١ درصد بر دوش شهرداری مرکز بوده، بعد از آن مناطق هستند که نتوانستند وصولی خود را به صورت کامل انجام دهند که امیدواریم در نیمه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشند.
وی افزود: عمده تقاضای ما این است که مناطق در کدهای درآمدی که به آنان اختصاص داده شده بیشتر تلاش کنند و پیگیرانه دنبال درآمد پایدار باشند.
خدابندهلو در مورد طرح همدلی هم تاکید کرد: این طرح همدلی که فرصت دو ماهه با تخفیفهای خوب به مردم داده شده یک فرصت بسیار مغتنم برای مناطق است که بتوانند حداکثر استفاده را برای وصول مطالبات شهرداری کرج را در این مدت داشته باشند.
در ادامه جلسه دقیقیان معاون خدمات شهری شهرداری کرج در مورد طرح استقبال از بهار توضیحات کلی داد، وی گفت: با همراهی و همکاری معاونت خدمات شهری، حمل و نقل، سازمان سیما و منظر و سازمان فرهنگی شهرداری کرج طرح استقبال از بهار با تاکید بر مدارس اجرایی شد که گزارش مفصل آن هم ارائه شده است. فقط به اجمال بگویم که ٢٢ اقدام در ١۴٩ مدرسه و محیط اطراف آن انجام شده همچنین قرار شده که سازمان فرهنگی در ٢٠ مدرسه جشن شکوفهها برگزار کند.
در ادامه جلسه احمدی پرگو معاون شهرسازی در سخنانی در مورد وضعیت این معاونت گفت: در این دو هفته که مسئولیت این معاونت به بنده واگذار شده، تلاش کردم با تمامی معاونان شهرسازی مناطق جلسه بگذارم، چالشهای موجود در حوزه شهرسازی و راهکارهای رفع آن را جز به جز در مناطق شناسایی کردیم. هم در حوزه شهرسازی و بهبود وضعیت شهرسازی اقداماتی در دست اجرا است هم میتواند در حوزه درآمدی هم به مدیریت شهری کمک کند.
وی افزود: ما باید تلاش کنیم کار مردم تسهیل شود. به طور مثال در حوزه استعلامات درونی شهرداری باید تسهیلگری صورت بگیرد تا مردم راحتتر و سریعتر کارشان راه بیافتد.
پرگو افزود: از طرف دیگر ما تمامی پروندههای موجود از سال ٨٨ تا امروز را دوباره بررسی کردیم تا اگر مشکلی هست رفع شود و درآمدی هم اگر مانده وصول شود. همچنین در بحث حریم شهری به هر منطقه ابلاغ کردیم که هیچ ملکی در حریم شهر کرج نباید باشد که بدون پرونده بماند وقتی خدماتی در حریم شهر ارائه میشود باید برای ملک پرونده تشکیل شود تا هم کار مردم راه بیافتد هم درآمد به حق شهرداری وصول شود.
وی تاکید کرد: در مورد ساختمانهای نیمه کاره نیز اقدامات جدی صورت گرفته از مالکان دعوت شده تا با مشارکت آن ها راهکاری برای رفع مشکل این ساختمانهای نیمهکاره رها شده در سطح شهر بیابیم که هم در حوزه امنیت هم نمای شهر بهتر عمل کنیم و اگر بشود حتی از راکد بودن هم خارج شوند.