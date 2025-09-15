خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت البرز خبر داد:

تشدید نظارت‌ها و عرضه کالا با ۳۰ درصد تخفیف برای خانوارهای البرزی در آستانه مهر

تشدید نظارت‌ها و عرضه کالا با ۳۰ درصد تخفیف برای خانوارهای البرزی در آستانه مهر
کد خبر : 1686322
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از سه برنامه ویژه برای تنظیم بازار در ایام بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: تشدید نظارت‌ها و افزایش بازرسی‌ها در سطح بازار، برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه عرضه مستقیم کالا و برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده، محور اصلی اقدامات این استان است.

به گزارش ایلنا، از البرز، محمد انصاری با اشاره به بازار خرید لوازم مدرسه در آستانه ماه مهر، اظهار کرد: در قالب نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و جشنواره‌های فروش فوق‌العاده، لوازم‌التحریر، کیف، کفش، پوشاک و کالاهای اساسی خانوار با حداقل ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شوند.

وی با بیان اینکه البرز در برگزاری چنین رویدادهایی پیشگام است، افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۲ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان برپا شده که ۶ نمایشگاه در کرج و ۶ نمایشگاه در شهرستان‌ها فعالیت دارند.

مدیرکل صمت البرز در خصوص نحوه قیمت‌گذاری کالاها نیز توضیح داد: کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت می‌شوند و سایر کالاها مانند لوازم‌التحریر و پوشاک در چارچوب عرضه و تقاضا با نظارت ویژه و بر اساس نرخ تمام‌شده به همراه سود مصوب عرضه خواهند شد.

انصاری با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان گفت: در صورت تخطی اصناف و عرضه‌کنندگان از چارچوب قیمت‌گذاری، پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای حضور در نمایشگاه‌های پاییزه تصریح کرد: «تمام کالاها با نظارت بازرسان مقیم و با حداقل ۳۰ درصد تخفیف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی