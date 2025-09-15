به گزارش ایلنا، از البرز، محمد انصاری با اشاره به بازار خرید لوازم مدرسه در آستانه ماه مهر، اظهار کرد: در قالب نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و جشنواره‌های فروش فوق‌العاده، لوازم‌التحریر، کیف، کفش، پوشاک و کالاهای اساسی خانوار با حداقل ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شوند.

وی با بیان اینکه البرز در برگزاری چنین رویدادهایی پیشگام است، افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۲ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان برپا شده که ۶ نمایشگاه در کرج و ۶ نمایشگاه در شهرستان‌ها فعالیت دارند.

مدیرکل صمت البرز در خصوص نحوه قیمت‌گذاری کالاها نیز توضیح داد: کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت می‌شوند و سایر کالاها مانند لوازم‌التحریر و پوشاک در چارچوب عرضه و تقاضا با نظارت ویژه و بر اساس نرخ تمام‌شده به همراه سود مصوب عرضه خواهند شد.

انصاری با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان گفت: در صورت تخطی اصناف و عرضه‌کنندگان از چارچوب قیمت‌گذاری، پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای حضور در نمایشگاه‌های پاییزه تصریح کرد: «تمام کالاها با نظارت بازرسان مقیم و با حداقل ۳۰ درصد تخفیف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

