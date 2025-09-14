به گزارش ایلنا از البرز، حسین عطایی با اشاره به آغاز این طرح گفت: با توجه به اهمیت ارتقای منظر شهری و تأثیر مستقیم آن بر نشاط و آرامش شهروندان، رنگ‌آمیزی المان‌ها و معابر به‌عنوان یکی از اقدامات مهم حوزه خدمات شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، رنگ‌آمیزی جداول، پایه‌های برق، نرده‌ها، تجهیزات ترافیکی و دیواره‌های فرسوده سطح منطقه اجرا شده و همچنان ادامه دارد. تلاش ما بر این است که سیمای شهری از یکنواختی خارج شود و فضایی دلنشین‌تر برای شهروندان ایجاد گردد.

عطایی با اشاره به استقبال مثبت مردم از این اقدام خاطرنشان کرد: این رنگ‌آمیزی‌ها با استفاده از رنگ‌های متناسب با اقلیم و بر پایه اصول روانشناسی رنگ اجرا شده تا ضمن ایجاد هماهنگی بصری، آرامش بیشتری برای عابران و رانندگان فراهم شود.

مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج در پایان تاکید کرد: رنگ‌آمیزی و بهسازی منظر شهری بخشی از برنامه‌های بلندمدت مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات مختلف است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

