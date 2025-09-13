بررسی راهکارهای درآمدزایی شهرداری مشکیندشت در نشست ۶ ساعته کمیته درآمد
شهردار مشکین دشت در بررسی راهکارهای درآمدزایی شهرداری در نشست ۶ ساعته کمیته درآمد با اشاره به تأکید شورای شهر بر اعتمادسازی و تعامل با شهروندان، گفت: وصول بهموقع مطالبات، شرط تحقق برنامههای شهری است.
به گزارش ایلنا از البرز، نشست کمیته درآمد شهرداری مشکیندشت با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان و مدیران واحدهای مختلف به مدت شش ساعت برگزار شد.
در این جلسه، راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار و شیوههای وصول مطالبات معوق شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
علی سلگی شهردار مشکیندشت در این نشست با تأکید بر اهمیت تحقق درآمدهای پیشبینیشده گفت: وصول بهموقع مطالبات شهرداری را در ارائه خدمات کارآمد و دستیابی به اهداف برنامهریزیشده یاری میکند.
وی افزود: ضروری است عوامل مؤثر در معوق شدن درآمدها شناسایی و برای وصول آنها راهکارهای عملیاتی تدوین و اجرا شود.
اعضای شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد اعتماد میان شهروندان و شهرداری یکی از مهمترین زمینههای توسعه شهری است، تاکید کردند که همکاری و تعامل دوسویه مردم با شهرداری میتواند منجر به افزایش درآمد و در نتیجه ارتقای سطح خدمات شهری شود.