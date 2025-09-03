توقف بیش از ۳۰۰ پروژه غیرمجاز ساختمانی در منطقه ۴ کرج
مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج از برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد و گفت: طی ماههای اخیر عملیات بیش از ۳۰۰ پروژه غیرقانونی متوقف و ۱۰ مورد از آنها با حکم قضایی تخریب شد.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین عطایی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و هدفمند برای کاهش ساختوسازهای غیرقانونی اظهار کرد: اینگونه تخلفات علاوه بر نقض حقوق شهروندی و تجاوز به حریم شهری، به دلیل فقدان استحکام لازم میتواند جان و سرمایه مردم را به خطر بیندازد.
وی افزود: در هماهنگی با دستگاه قضایی و بر اساس ابلاغیه دادستان، بیش از ۴۰۰ گزارش مهندسان ناظر بررسی شد که منجر به صدور اخطار توقف برای بیش از ۳۰۰ پروژه و تخریب ۱۰ مورد ساختوساز غیرمجاز از جمله ستونگذاری و احداث طبقه مازاد بر پروانه شد.
مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج با بیان اینکه پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: عوامل اجرایی اداره پیشگیری و رفع تخلفات بهصورت مستمر بر روند ساختوسازها نظارت دارند و با تمام توان در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی ایستادگی خواهند کرد.
عطایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده ساختوساز غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری به اطلاع برسانند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.