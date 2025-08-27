فرماندار ساوجبلاغ:
شهدا معیار سنجش مدیران نظام هستند
فرماندار ساوجبلاغ در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای شهرستان تأکید کرد: شهدا معیار و شاخص سنجش مدیران نظام بوده و باید نسل جوان و نوجوان بیش از گذشته با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای شهرستان ساوجبلاغ با حضور جواد صادقلو فرماندار این شهرستان، سرهنگ علیزاده فرمانده سپاه ناحیه ساوجبلاغ، معاونان فرماندار، بخشداران، مسئولان کمیتههای کنگره شهدا و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، جواد صادقلو فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدا یک رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی است، اظهار داشت: همانگونه که مهمترین دستاورد جنگ ۱۲ روزه همدلی و همراهی مردم با نظام بود، امروز نیز با ترویج فرهنگ شهادت میتوان این روحیه را در جامعه استمرار بخشید.
صادقلو با تأکید بر اینکه مخاطبان اصلی این کنگره باید جوانان و نوجوانان باشند، افزود: لازم است نسل آینده با فرهنگ ایثار و شهادت پرورش یابند تا شخصیت آنان در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل بگیرد.
فرماندار ساوجبلاغ همچنین پیشنهاد کرد زندگینامه «شهیده صالحی» به عنوان شهید شاخص جنگ ۱۲ روزه تدوین و منتشر شود و از شهرداریها و دهیاریها خواست تا در فضاسازی شهری و روستایی برای این رویداد ملی فعالانه وارد عمل شوند.
در ادامه این جلسه، سرهنگ علیزاده فرمانده سپاه ناحیه ساوجبلاغ گزارشی از برنامهها و اقدامات اجرایی کنگره شهدا ارائه داد و بر ضرورت گسترش نام و یاد شهدا در تمامی حوزهها و فعالیتهای شهرستان تأکید کرد.