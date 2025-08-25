۹۵۶ خانوار سال گذشته از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شدند/ تمرکز بر اشتغال پایدار و بهبود معیشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا البرزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کمیته امداد سه گروه هدف اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ نخست، مددجویان مستعد خودکفایی که توانایی اشتغال دارند، دوم، خانوارهایی که امکان ارتقای معیشتی دارند اما به دلیل مشکلات خاص به مرحله خودکفایی نمی‌رسند، و سوم، گروه‌هایی که صرفاً نیازمند حمایت‌های معیشتی هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۹۵۶ خانوار البرزی از طریق اشتغال و رسیدن به حداقل درآمدهای مصوب اداره کار از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شدند. همچنین برای گروه دوم، طرح‌های بهبود معیشت مانند مشاغل خانگی و اجرای پنل‌های خورشیدی دنبال شد.

البرزی با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: طبق مصوبه بانک مرکزی سقف تسهیلات اشتغال ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که در شرایط اقتصادی کنونی پاسخگوی ایجاد شغل پایدار نیست. به همین دلیل، امداد علاوه بر اعطای وام، حمایت‌های معیشتی و کمک‌های مکمل را نیز برای خانواده‌ها در نظر گرفته است.

وی افزود: سال گذشته ۸۳۰۰ دانش‌آموز و ۵۷۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد البرز از خدمات آموزشی و تحصیلی بهره‌مند شدند. همچنین ۴۲۰۰ خدمت مشاوره‌ای و ۵۵۰ آموزش کسب و کار برای مددجویان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز با قدردانی از خیرین و مردم نیکوکار استان گفت: مشارکت‌های مردمی در استان البرز نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و این موضوع نشان‌دهنده همراهی مردم در حمایت از نیازمندان است.

البرزی با تأکید بر شفافیت در عملکرد کمیته امداد توضیح داد: تمامی کمک‌های مردمی در همان شهرستان جمع‌آوری‌شده هزینه می‌شود و علاوه بر دستگاه‌های نظارتی داخلی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز بر فعالیت‌ها نظارت دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با توسعه اشتغال پایدار و حمایت‌های معیشتی، خانواده‌های بیشتری به استقلال مالی برسند و از چرخه حمایت امداد خارج شوند.

