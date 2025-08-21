به گزارش ایلنا از البرز، حسین عطایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در منطقه ۴، اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه عمران و ترافیک است که موضوع هدایت آب‌های سطحی نیز به‌عنوان بخشی مهم از آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده غرب بلوار ارم افزود: به دلیل مشکلات موجود در دفع آب‌های سطحی این محور، عملیات احداث چاه‌های جذبی و جدول‌گذاری انجام شد تا مسیر انتقال آب اصلاح و تردد شهروندان تسهیل شود.

عطایی با بیان اینکه در خیابان شهید تولدی عملیات لوله‌گذاری، جدول‌گذاری و آسفالت‌ریزی تکمیل شده است، گفت: در خیابان‌های شهید نعمتی و اخترآباد نیز علاوه بر هدایت آب‌های سطحی، مسیر این معابر به جاده پیام و قزلحصار متصل شد تا دسترسی‌های جایگزین و روان‌تری برای شهروندان فراهم شود.

شهردار منطقه ۴ افزود: پروژه‌های سال گذشته نیز ادامه دارد. از جمله در فاز ۴ مهرشهر، روکش آسفالت خیابان‌های اصلی، جدول‌گذاری و اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در زمینه روشنایی معابر اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی از خیابان ۲۱۶ بین فازها، حاشیه بلوار دانش و سایر بلوارهای اصلی منطقه تحت پوشش پروژه‌های بهسازی روشنایی قرار گرفته‌اند.

عطایی در پایان با اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه فضای سبز و عمران اظهار داشت: در این راستا، مخازنی برای تأمین آب آبیاری فضای سبز طراحی و اجرا شد تا با استفاده بهینه از منابع، کیفیت نگهداری عرصه‌های سبز ارتقا یابد.

انتهای پیام/