به گزارش ایلنا، مجتبی توتونی معاون سازمان فضای سبز شهرداری همدان در حاشیه این بازدید گفت: یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با مشکل کم‌آبی، استفاده از پساب تصفیه‌شده فاضلاب مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی در تأمین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز شهری است.

وی با اشاره به اهمیت این بازدیدها افزود: تبادل نظر و انتقال تجربیات میان مدیران و کارشناسان شهرهای مختلف می‌تواند به افزایش همکاری‌ها، بررسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های مشترک منجر شود.

این مسئول شهری با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری کرج اظهار داشت: کرج در عرصه بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پساب‌ها و بهره‌گیری از آب‌های خاکستری در کشور پیشگام شناخته می‌شود.

اولین تصفیه‌خانه محلی شهر کرج در سال ۱۳۹۶ در محله حصارک به بهره‌برداری رسید. پس از آن، دومین تصفیه‌خانه در سال ۱۳۹۹ در محله مهر ویلا و سومین تصفیه‌خانه در سال ۱۴۰۰ در محله دولت‌آباد احداث شد. چهارمین تصفیه‌خانه نیز در سال ۱۴۰۳ در خط ۴ حصار به بهره‌برداری رسید. ظرفیت هر یک از این مراکز روزانه یک‌هزار مترمکعب است و از روش بیولوژیکی IFAS برای تصفیه استفاده می‌کنند.

معاون فضای سبز و کارشناسان سیما و منظر شهری همدان همچنین از پارک ملی ایران کوچک در کرج بازدید کردند.

