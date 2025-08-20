خبرگزاری کار ایران
کرج میزبان دوره آموزشی رفتارشناسی حریق با حضور آتش‌نشانان چهار شهر کشور

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: دوره تخصصی رفتارشناسی حریق با حضور آتش‌نشانان شهرهای قزوین، اراک، همدان و رشت به میزبانی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمد یساولی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام کرد: این سازمان در روزهای ۲۷ و ۲۸ مردادماه میزبان آتش‌نشانان شهرهای قزوین، اراک، همدان و رشت بود تا یک دوره آموزشی ۱۶ ساعته با محور رفتارشناسی حریق برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای سطح دانش و مهارت نیروهای عملیاتی دانست و افزود: در این دوره، مباحث کلیدی همچون اصول اولیه حریق، ارزیابی خطرات، شناخت تجهیزات اطفا، نحوه گسترش آتش در محیط‌های بسته، نمودار حریق، پدیده‌های خطرناک و همچنین تکنیک‌های تخصصی اطفا به‌صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با اشاره به نقاط قوت این دوره گفت: مشارکت و تعامل مثبت نیروهای شهرهای مختلف، تبادل اطلاعات عملیاتی و افزایش توانمندی‌ها در شرایط میدانی واقعی از مهم‌ترین دستاوردهای این برنامه بود.

یساولی با تأکید بر اینکه آشنایی با تجهیزات به‌روز و به‌اشتراک‌گذاری تجارب می‌تواند سطح آمادگی آتش‌نشانان کشور را ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی و برگزاری دوره‌های مشترک میان شهرهای مختلف نقش مهمی در تقویت هم‌افزایی عملیاتی خواهد داشت.

در مراسم اختتامیه، مسئولان و مربیان حاضر از تلاش‌های دست‌اندرکاران تقدیر کردند و به شرکت‌کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

