به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، شهرام صیادی، رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در نشست خبری، با اشاره به شرایط دشوار روزهای بحران گفت: «استان البرز سومین استان کشور از نظر تعداد مجروحان بود. در پیک روز پایانی، تمام ۱۰ اتاق عمل بیمارستان شهید مدنی کرج و همچنین اتاق‌های عمل سایر مراکز فعال شدند تا بیماران بدون نیاز به اعزام به خارج استان درمان شوند.

وی افزود: «این تجربه نشان داد که البرز در مدیریت بحران‌های سلامت، ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند در سطح ملی نقش‌آفرین باشد.

به گفته صیادی، حدود ۲۰۰ داوطلب در روزهای بحران به یاری بیمارستان‌ها آمدند و نقش مهمی در خدمات‌رسانی ایفا کردند. نتیجه این همراهی، انتخاب دانشگاه علوم پزشکی البرز به عنوان دستگاه برتر در سطح استان و یکی از موفق‌ترین دانشگاه‌ها در سطح کشور بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به تغییر رویکرد مالی گفت: برای نخستین بار از زمان استقلال دانشگاه، تراز مالی مثبت شد. با خداحافظی از ریخت‌وپاش‌های گذشته، بهره‌وری افزایش یافت و امکان ارتقای خدمات همزمان با مدیریت هزینه‌ها فراهم شد.

صیادی با بیان اینکه ۳۵۰ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه شده، افزود: بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی راه‌اندازی شده و بیمارستان‌های سیدالشهدا در کمالشهر و طالقان نیز به زودی افتتاح می‌شوند.

به گفته صیادی، راه‌اندازی مرکز تشخیص و درمان سرطان با دستگاه گامانایف یکی از مهم‌ترین تحولات دانشگاه است. این دستگاه که با تعرفه دولتی و پوشش بیمه پایه خدمات ارائه خواهد داد، تنها نمونه مشابه دولتی در کشور محسوب می‌شود و بیماران سراسر ایران می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.

رییس دانشگاه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت خدمات پایه گفت: اگر بیماری‌هایی چون فشار خون و دیابت در سطح اول خدمات بهداشتی مدیریت شوند، بسیاری از هزینه‌های درمانی و مشکلات بیماران در سطوح تخصصی کاهش می‌یابد.

صیادی در پایان اعلام کرد: ضریب اشغال تخت در البرز به جایگاه دوم کشوری رسیده است. این یعنی بیش از ۷۵ درصد ظرفیت تخت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و نشان می‌دهد مردم استان بیش از گذشته به خدمات درمانی داخلی اعتماد کرده‌اند.

در پایان این نشست خبری از خبرنگاران فعال در حوزه سلامت استان البرز تقدیر شد.

انتهای پیام/