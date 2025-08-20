خبرگزاری کار ایران
کارنامه سلامت البرز در بحران ۱۲ روزه؛ از همدلی مردمی تا جهش در زیرساخت‌های درمانی

کارنامه سلامت البرز در بحران ۱۲ روزه؛ از همدلی مردمی تا جهش در زیرساخت‌های درمانی
تقدیر از خبرنگاران حوزه سلامت استان البرز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ضمن تقدیر از خبرنگاران حوزه سلامت؛ گزارشی از عملکرد خود در بحران خردادماه و تحولات اخیر حوزه سلامت ارائه داد؛ گزارشی که از یک سو روایت‌گر همبستگی کادر درمان و داوطلبان در مدیریت مجروحان جنگ ۱۲ روزه بود و از سوی دیگر، خبر از تحولات مالی، تجهیزاتی و درمانی این دانشگاه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، شهرام صیادی، رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در نشست خبری، با اشاره به شرایط دشوار روزهای بحران گفت: «استان البرز سومین استان کشور از نظر تعداد مجروحان بود. در پیک روز پایانی، تمام ۱۰ اتاق عمل بیمارستان شهید مدنی کرج و همچنین اتاق‌های عمل سایر مراکز فعال شدند تا بیماران بدون نیاز به اعزام به خارج استان درمان شوند.

وی افزود: «این تجربه نشان داد که البرز در مدیریت بحران‌های سلامت، ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند در سطح ملی نقش‌آفرین باشد.

به گفته صیادی، حدود ۲۰۰ داوطلب در روزهای بحران به یاری بیمارستان‌ها آمدند و نقش مهمی در خدمات‌رسانی ایفا کردند. نتیجه این همراهی، انتخاب دانشگاه علوم پزشکی البرز به عنوان دستگاه برتر در سطح استان و یکی از موفق‌ترین دانشگاه‌ها در سطح کشور بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به تغییر رویکرد مالی گفت: برای نخستین بار از زمان استقلال دانشگاه، تراز مالی مثبت شد. با خداحافظی از ریخت‌وپاش‌های گذشته، بهره‌وری افزایش یافت و امکان ارتقای خدمات همزمان با مدیریت هزینه‌ها فراهم شد.

صیادی با بیان اینکه ۳۵۰ تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه شده، افزود: بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی راه‌اندازی شده و بیمارستان‌های سیدالشهدا در کمالشهر و طالقان نیز به زودی افتتاح می‌شوند.

به گفته صیادی، راه‌اندازی مرکز تشخیص و درمان سرطان با دستگاه گامانایف یکی از مهم‌ترین تحولات دانشگاه است. این دستگاه که با تعرفه دولتی و پوشش بیمه پایه خدمات ارائه خواهد داد، تنها نمونه مشابه دولتی در کشور محسوب می‌شود و بیماران سراسر ایران می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.

رییس دانشگاه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت خدمات پایه گفت: اگر بیماری‌هایی چون فشار خون و دیابت در سطح اول خدمات بهداشتی مدیریت شوند، بسیاری از هزینه‌های درمانی و مشکلات بیماران در سطوح تخصصی کاهش می‌یابد.

صیادی در پایان اعلام کرد: ضریب اشغال تخت در البرز به جایگاه دوم کشوری رسیده است. این یعنی بیش از ۷۵ درصد ظرفیت تخت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و نشان می‌دهد مردم استان بیش از گذشته به خدمات درمانی داخلی اعتماد کرده‌اند.

در پایان این نشست خبری از خبرنگاران فعال در حوزه سلامت استان البرز تقدیر شد.

