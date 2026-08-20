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سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مردادماه به حساب سرپرستان دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مردادماه به حساب سرپرستان دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کد خبر : 1828356
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یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهار تا نه در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۹۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است. 

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است. 

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آن‌ها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

 

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