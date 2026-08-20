سازمان هدفمندسازی یارانهها:
یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مردادماه به حساب سرپرستان دهکهای چهارم تا نهم واریز شد
یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهار تا نه در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۹۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.
این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۶۹ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.