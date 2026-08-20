تولید بنزین در پالایشگاهها بیحسابوکتاب نیست/سنجش کمی و کیفی خوراک و فرآورده هنگام تحویل
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: ادعای مطرحشده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره امکان تغییر دلخواه میزان تولید و خروج فرآورده از پالایشگاهها تحت این عنوان که "پالایشگاهها مبدا قاچاق بنزین هستند"، با سازوکارهای نظارتی و مالی موجود همخوانی ندارد.
به گزارش ایلنا، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت توضیح داد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که گویی اطلاع درستی از سازوکارهای تولید و تحویل فرآورده در پالایشگاه ندارد و صرفا متکی به برخی شنیدههای سطحی در جامعه اظهارنظر کرده و در برخی رسانهها نیز بازنشر شده است.
وی افزود: در این خصوص به اطلاع میرساند تحویل نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهها، بر اساس اندازهگیریهای دقیق کمی و کیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی که یک مرجع قانونی است و شیوهنامه قانونی خاص خود را هم دارد انجام میشود.
عاشوری در ادامه اظهار کرد: طبق سازوکارهای موجود و به طور کلی، هنگام تحویل خوراک به پالایشگاه برای تولید فرآوردههای نفتی از جمله بنزین، میزان خوراک تحویلی توسط اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی ثبت و مستندسازی شده و پالایشگاه نیز بابت دریافت خوراک، در برابر دولت بدهکار میشود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ادامه داد: از سوی دیگر، تمامی فرآوردههای تولیدی پالایشگاه، از جمله بنزین، هنگام تحویل به شبکه توزیع، مجدد توسط کارشناسان اداره کل یاد شده، اندازهگیری، ثبت و از نظر کمی و کیفی کنترل میشوند و ارزش فرآوردههای تحویلی نیز در چارچوب سازوکارهای مالی مشخص محاسبه و تسویه میشود.
وی گفت: بنابراین، کاهش تحویل فرآورده اصلی یا تغییر خارج از چارچوب در میزان تولید، بهمعنای افزایش بدهی و تعهدات پالایشگاه خواهد بود و اساساً امکان تحقق سازوکاری که در این ویدئو توصیف شده، در چرخه رسمی تأمین خوراک، تولید و تحویل فرآورده وجود ندارد.
عاشوری در پایان خاطرنشان کرد: حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۸۰ درصد قاچاق بنزین در بخش مصرف به خصوص حمل و نقل است که این موضوع قابل استعلام است بنابراین چنین اظهاراتی بیش از آنکه راهگشا باشد، موجب تشویش اذهان عمومی میشود.