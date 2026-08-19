ضرورت اصلاح اقتصاد برق و تغییر رویکرد در تأمین و مصرف انرژی در صنایع

وی ادامه داد: اگر موضوع صرفاً این باشد که صنایع برق تولیدی نیروگاه خود را به شبکه تزریق کنند و در زمان نیاز همان میزان برق را دریافت کنند، در صورت فراهم شدن امکان ذخیره‌سازی برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های خصوصی، این امکان وجود خواهد داشت.

وزیر نیرو با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره قطع برق صنایع دارای نیروگاه خورشیدی گفت: برخی صنایع نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند اما برق تولیدی خود را براساس قرارداد به شبکه برق کشور فروخته‌اند و اکنون نسبت به خاموشی‌ها اعتراض دارند؛ در حالی که وقتی دولت برق تولیدی آنها را خریداری کرده، مالکیت آن برق نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. این صنایع می‌توانند برق مورد نیاز خود را تأمین کرده و در صورت تمایل، نیروگاه خود را به شبکه متصل نکنند.

وی با اشاره به سازوکار فروش و خرید برق در بورس انرژی گفت: متعهد شده‌ایم صنایع بتوانند برق مازاد خود را در بورس انرژی به فروش برسانند و سایر صنایع نیز برق مورد نیاز خود را از این بازار خریداری کنند.

علی‌آبادی بزرگ‌ترین چالش وزارت نیرو را نبود اقتصاد واقعی در صنعت برق دانست و گفت: امروز برق با قیمت بسیار پایین در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، در حالی که محصول تولیدی این بخش‌ها با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش می‌رسد. برق با این قیمت متعلق به همه مردم ایران است و کسانی که می‌خواهند از آن کسب درآمد کنند، باید برق مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کنند.

وی افزود: در اقتصاد اصلی، اگر یک طرف قرارداد زیان کند، آن همکاری نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. در حال حاضر نیز با وجود سرمایه‌گذاری حدود 100 میلیارد دلار در صندوق ملی، درآمدی از این محل نداشته‌ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه سرمایه‌گذاری به معنای پذیرش ریسک است، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما خواهان تضمین بازگشت سرمایه هستند، در حالی که نمی‌توان مفهوم سرمایه‌گذاری را بدون پذیرش ریسک در نظر گرفت.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و تاکنون 68 دکل انتقال از بین رفته است. ادامه داد: یک کشور همسایه، تنها در تابستان امسال دو بار با خاموشی گسترده و سراسری مواجه شد، اما ما حتی در شرایط جنگ نیز به آن کشور کمک کردیم.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت انطباق سیاست‌های صنعت برق با شرایط موجود کشور گفت: باید واقعیت را بپذیریم که در شرایط خاصی قرار داریم و باید خود را با این شرایط منطبق کنیم. البته قبول دارم که می‌توانستیم بسیاری از اقدامات را انجام دهیم که انجام ندادیم.

وی مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها را یکی از مهم‌ترین اقدامات در مدیریت مصرف برق عنوان کرد و افزود: گاهی در یک روز 100 مگاوات ماینر غیرمجاز کشف می‌کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه چالش‌های صنعت برق صرفاً فنی نیست و ابعاد اجتماعی نیز دارد، گفت: زمانی که وارد وزارت نیرو شدم با حدود 20 هزار مگاوات ناترازی مواجه بودیم که اکنون این میزان ناترازی را نداریم. باید نقاط قوت و ضعف صنعت برق را به‌درستی شناسایی و تبیین کنیم و مشخص شود بخش خصوصی و دولت چگونه می‌توانند به یکدیگر کمک کنند.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته و در شرایط جنگ و بحران، 10 هزار مگاوات نیروگاه احداث کردیم، بدون اینکه دولت حتی یک ریال برای ساخت این نیروگاه‌ها هزینه کند و این ظرفیت با سرمایه مردم ایجاد شده است.

وزیر نیرو در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بازار برق اظهار کرد: بازار برق ایران باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، محدودسازی مصرف در حد الگو و تأمین برق از بازار آزاد حرکت کند.

وی همچنین به چالش تأمین تجهیزات مورد نیاز مدیریت مصرف و تولید، از جمله پنل‌های خورشیدی و کنتورهای هوشمند، از خارج از کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه شرکت‌های ایرانی در ساخت کالا و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی عملکرد خوبی داشته‌اند، اما در ادامه برخی از آنها با کاهش کیفیت مواجه شدند. در مقابل، برخی شرکت‌های دیگر نیز توانستند در این حوزه به خوبی بدرخشند.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها گفت: این قانون در خدمت بخش خصوصی است، اما قرار نیست دولت جای بخش خصوصی را بگیرد. اراده دولت چهاردهم بر حمایت از شرکت‌های داخلی است و دولت تصمیم ندارد جای بخش خصوصی را بگیرد.