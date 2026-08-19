وزیر راه و شهرسازی:
۲ هزار اتوبوس بیشتر از سال گذشته در حملونقل زائران اربعین بهکار گرفته شد
وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته، ۲ هزار دستگاه اتوبوس بیشتر برای حملونقل زائران اربعین حسینی بهکار گرفته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق در جلسه تقدیر از دستاندرکاران مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: پلیس فراجا و پلیس راه در ایام اربعین کمک بسیار زیادی به ما کردند.
وی ادامه داد: امسال اتفاق ویژهای در حوزه اتوبوس رخ داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت و همه دستگاههای مرتبط، حدود هزار دستگاه اتوبوس به این حوزه اختصاص دادند و در این زمینه همافزایی خوبی شکل گرفت.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حتماً باید ظرف یک تا دو هفته آینده و در اولین فرصت، جلسه ویژهای درباره مسئله اتوبوس برگزار کنیم. مشکل اتوبوس راهحلهای مختلفی دارد. هر جا کمبود و کسری وجود داشته باشد، جوانسیر پای کار میآید. طرح این موضوع آماده است و استانداران مرزی نیز میتوانند کمک زیادی به ما کنند.
صادق افزود: امسال با غیرتی که به خرج داده شد، پیک ورود و خروج زائران از مرز مهران به پنج روز رسید، در حالی که در سالهای گذشته این بازه یک تا دو روز بود. تعداد رانندگان اتوبوسی که پای کار آمدند و به حملونقل زائران کمک کردند نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافت و در مجموع ۲ هزار دستگاه اتوبوس بیشتر از سال قبل در این حوزه بهکار گرفته شد.
وی گفت: با وجود تمام مشکلاتی که برای آسمان و رادار پیش آمده بود، تعداد نشستوبرخاست پروازها برای مسافران هوایی نیز تفاوت فاحشی با سال گذشته نداشت. در بخش ریلی نیز شرایط به همین شکل بود. همچنین مرز خسروی امسال در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش رفتوآمد زائران بود.