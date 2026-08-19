«ویستاداب» پلی میان صاحبان محتوا و متقاضیان آثار ویدیویی
بازارگاه محتوای دیجیتالی «ویستاداب» با هدف تسهیل دسترسی به محتوا و سادهتر کردن ارتباط میان صاحبان آثار و مجموعههای متقاضی، توسط ویستامدیا راهاندازی شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ویستامدیا، بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل، بازارگاهی برای تهیهکنندگان، پخشکنندگان، استودیوهای دوبله و سایر فعالان این حوزه ایجاد کرده است تا بتوانند آثار خود را معرفی و اطلاعات مربوط به محتوای قابل عرضه را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
توسعه پلتفرمهای نمایش آنلاین، رسانههای دیجیتال و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال، بازار محتوا را در سالهای اخیر گستردهتر کرده است. با وجود این، شناسایی، بررسی و خرید محتوا در بسیاری از موارد همچنان بهصورت پراکنده و زمانبر انجام میشود. به همین دلیل « ویستاداب»، با ایجاد یک بستر متمرکز، تلاش میکند این فرایند را برای فعالان اکوسیستم سرگرمی دیجیتال، سادهتر و ساختاریافتهتر کند.
در این پلتفرم، صاحبان آثار و همچنین پلتفرمهای نمایش آنلاین، رسانهها و سایر مجموعههای متقاضی محتوا، میتوانند گزینههای موجود را بررسی و متناسب با نیاز خود، انتخاب و مقایسه کنند.
قیمتگذاری محتوا در «ویستاداب»، توسط صاحب اثر یا عرضهکننده انجام میشود و اطلاعات مربوط به محتوا، شرایط عرضه و ویژگیهای آن، در یک فضای واحد در اختیار کاربران قرار میگیرد. این ساختار میتواند با کاهش زمان جستوجو و رفع پراکندگی اطلاعات، شفافیت قیمت و دسترسی به محتوای مورد نیاز را سادهتر کند.
مدیریت اطلاعات مرتبط با حقوق انتشار و کپیرایت محتوا و امکان گزارشگیری برای صاحبان آثار، از دیگر قابلیتهای «ویستاداب» است که با هدف ایجاد فرایندی مشخصتر برای عرضه محتوا و پیگیری وضعیت آثار در بازارگاه ایجاد شده است.
مخاطبان «ویستاداب» تنها به پلتفرمهای نمایش آنلاین محدود نمیشوند و تولیدکنندگان محتوای ویدیویی، صاحبان آرشیو، استودیوهای دوبله، شرکتهای پخش، تهیهکنندگان، رسانهها، اپراتورها و سایر مجموعههای فعال در زنجیره تولید، عرضه و توزیع محتوا نیز میتوانند از ظرفیت این پلتفرم استفاده کنند.
راهاندازی « ویستاداب»، یکی دیگر از اقدامات ویستامدیا برای توسعه اکوسیستم سرگرمی دیجیتال، خدمات حوزه محتوای دیجیتال و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز اقتصاد محتوا است. این اقدام در ادامه توسعه کسبوکارهای دیجیتال ایرانسل، میتواند به شکلگیری ارتباطهای جدید میان صاحبان محتوا و کسبوکارهای متقاضی و تسهیل دسترسی به آثار ویدیویی کمک کند.
«ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرمهای داخلی، به عنوان بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل، تعریف شده و از شرکتهای زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت تاکنون با چندین پلتفرم داخلی، قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه اینترنت داخلی کمک کرده است. مشارکت در تولید آثار فرهنگی، فیلمهای کوتاه، انیمیشن، ساخت چند رئالیتیشو و داشتن استودیوی دوبله، از دیگر فعالیتهای ویستامدیا است که در مسیر سند توسعه ایرانسل در حوزه تولید محتوا، تعریف شده است.