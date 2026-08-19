جزئیات پاکسازی لکه های نفتی جزیره قشم
در خصوص جمعآوری آلودگیهای نفتی، حفاظت از زیستگاههای حساس ساحلی و مناطق مرتبط با زیست و تخمگذاری لاکپشتهای دریایی، مناطق زیست آبزیان، و همچنین حفاظت و صیانت از اکوسیستم ارزشمند جنگلهای حرا و تنوع زیستی وابسته به آن، و در نهایت مدیریت مسئولانه پسماندهای حاصل از پاکسازی در چارچوب اقدامات محیطزیستی صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، در پی مشاهده آلودگی نفتی در بخشهایی از سواحل جزیره قشم، با حضور و نظارت احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات محلی، گروه انرژی پاسارگاد با اختصاص ظرفیتهای اجرایی، فنی و تجهیزاتی خود، نسبت به پاکسازی سواحل اقدام کرد.
در این عملیات که با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، منطقه آزاد قشم و اداره بنادر و دریانوردی انجام شد، شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم از شرکتهای تابعه گروه انرژی پاسارگاد ماموریت یافت تا با بهرهمندی از نیروهای اجرایی و مهندسی و همچنین بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات تخصصی همچون بابکت، لودر، کامیون های سبک و سنگین و پدهای جاذب مواد نفتی، در عملیات پاکسازی سواحل شیبدراز، سوزا و... مشارکت کند.
در این عملیات اقدامات لازم در خصوص جمعآوری آلودگیهای نفتی، حفاظت از زیستگاههای حساس ساحلی و مناطق مرتبط با زیست و تخمگذاری لاکپشتهای دریایی، مناطق زیست آبزیان، و همچنین حفاظت و صیانت از اکوسیستم ارزشمند جنگلهای حرا و تنوع زیستی وابسته به آن، و در نهایت مدیریت مسئولانه پسماندهای حاصل از پاکسازی در چارچوب اقدامات محیطزیستی صورت گرفت.
یکی از اقدامات گروه انرژی پاسارگاد در سواحل جنوبی کشور، کاشت و نگهداشت هزاران اصله درخت حرا در ساحل شمالی جزیره قشم است و در این راستا برای مقابله با آلودگیهای نفتی در ساحل جنوبی و تعهد خود نسبت به حفاظت از محیطزیست و جوامع محلی، با هماهنگی مراجع ذی صلاح در اسرع وقت طبق سناریوهای پیش بینی شده، وارد عمل شد که این اقدامات با تقدیر معاون سازمان محیط زیست همراه شد.