خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن

موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام‌های مسکن
کد خبر : 1827967
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت عالی بانک مرکزی با یک اقدام حمایتی فراگیر، سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم را برای خرید و ساخت واحد مسکونی، جعاله (تعمیر) و ودیعه مسکن افزایش داد.

به گزارش ایلنا، هیئت عالی بانک مرکزی به عنوان یک «طرح» حمایتی برای تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن را از محل اوراق گواهی حق تقدم تصویب کرد.

براساس تصمیم این هیئت، در شهر تهران سقف تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی به ده میلیارد ریال برای انفردی و بیست میلیارد ریال برای زوجنین افزایش یافت؛ در مراکز استانها و شهرهای بیش از ۲۰۰هزار نفر نیز این رقمی به هشت و شانزده میلیارد ریال رسید.

برای سایر مناطق کشور نیز سقف تسکات ساخت و خرید مسکن از شش میلیارد ریال (انفردی) و دوازده میلیارد ریال (زوجین) تعیین شده که در رهسای شما و ام مشترک با وضع اقتصادی این مناطق همبستگی دارد.

سقف تسکات جعاله (تعمیر) واحد مسکونی از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال اضافه شد تا هزینههای بازسازی واحد های فرسوده با حمایت بانکی پوشش بیشتری بگیرد.

در بخش ودیعه مسکن هم، سقف این تسکات در تهران از ۳ به ۴ میلیارد ریال، در مراکز استانها از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون به ۳ میلیارد ریال و در سایر مناطق از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

هدف این طرح بانکی، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، حمایت از مستاجرین و رونق دوباره بازار ساخت وساز عنوان شده است؛ رقمی که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی پیشتر از بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز