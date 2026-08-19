اطلاعیه قطعی برق در شهرقدس به دلیل آتشسوزی پست برق
در پی آتشسوزی در پست برق شهرقدس که ناشی از فشار و افزایش بار مصرفی رخ داد، بخشی از شبکه برق منطقه دچار اختلال و خاموشی شد. نیروهای عملیاتی با مهار کامل حریق، عملیات فنی و تخصصی برای رفع آسیبها و برقراری مجدد برق پایدار را با جدیت ادامه میدهند.
به گزارش ایلنا، در پی آتشسوزی در پست برق شهرقدس که ناشی از فشار و افزایش بار مصرفی رخ داد، بخشی از شبکه برق منطقه دچار اختلال و خاموشی شد.
با تلاش نیروهای عملیاتی، حریق بهطور کامل مهار شده و هماکنون عملیات فنی و تخصصی برای رفع آسیبهای وارده، احیای تجهیزات و برقراری مجدد و پایدار برق با جدیت ادامه دارد.
از شهروندان محترم شهرقدس و مناطق پیرامونی بابت خاموشی و اختلال ایجادشده صمیمانه عذرخواهی میکنیم. نیروهای عملیاتی شرکت برق منطقهای تهران با حضور مستمر در محل، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن شبکه به شرایط پایدار و تأمین برق مطمئن به کار گرفتهاند.