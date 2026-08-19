رشد قیمت نفت
قیمت نفت در پی توجه سرمایهگذاران به تردیدهای مربوط به عرضه خاورمیانه برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ارزیابی سرمایهگذاران از نشانههای متناقض درباره رفع اختلال تردد از تنگه هرمز و کاهش تردیدها درباره عرضه نفت از این منطقه سبب شد قیمت نفت روز چهارشنبه (۲۸ مرداد) برای چهارمین روز پیاپی به روند افزایشی ادامه دهد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۶۹ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش به ۹۱ دلار و ۷۱ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۷۶ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش، ۸۵ دلار و ۷۰ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد.
قیمت هر دو شاخص نفتی در پایان معاملههای روز سهشنبه (۲۷ مرداد) به دلیل رنگباختن امیدواریها درباره دستیابی به توافقی برای پایانیافتن تنشهای خاورمیانه، به بالاترین سطح در بیش از سه هفته گذشته رسید.
جون گو، تحلیلگر ارشد بازار نفت در شرکت اسپارتا کامودیتیز، با اشاره به تنگه هرمز و تنگه بابالمندب، گفت: خطرهای مربوط به کشتیرانی بار دیگر رو به افزایش است و این موضوع سببب رشد قیمت نفت در کوتاهمدت میشود.
دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین همزمان با درگیریهای خاورمیانه، ارسال نفتکشها از طریق تنگه هرمز و تنگه بابالمندب را متوقف کردهاند.
در همین حال، منابع بازار با استناد به دادههای مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیرهسازی نفت خام و فرآوردههای میانتقطیر این کشور هفته گذشته کاهش داشته، اما ذخیرهسازی بنزین افزایش یافته است.
تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز هم پیشبینی کردند که ذخیرهسازی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.