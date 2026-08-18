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در نشست خبری مطرح شد؛

توضیحات فنی ایرانسل درباره نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت

توضیحات فنی ایرانسل درباره نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت
کد خبر : 1827613
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در پی گلایه‌های مطرح شده در فضای مجازی میان کاربران بسته های اینترنت‌ اپراتورهای داخلی مبنی بر کاهش زودهنگام حجم بسته های اینترنتی،توضیحاتی از سوی مدیران ارشد ایرانسل به اصحاب رسانه داده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بررسی و تشریح نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت، امشب سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، با حضور مدیران ارشد ایرانسل و جمعی از خبرنگاران برگزار شد؛ نشستی که در پی مطرح شدن گسترده پرسش‌ها و ابهاماتی درباره نحوه کسر حجم بسته‌های اینترنت اپراتورها و ادعای مصرف خارج از تعرفه  شکل گرفت.

مدتی است موضوع نحوه محاسبه مصرف اینترنت و احتمال کسر حجم بیشتر از میزان واقعی استفاده، در فضای مجازی و میان کاربران به‌صورت گسترده مطرح می‌شود و برخی کاربران نسبت به تمام شدن سریع‌تر از انتظار بسته‌های اینترنت خود گلایه دارند. همین موضوع باعث شده بحث درباره سازوکار فنی محاسبه مصرف و نحوه ثبت ترافیک اینترنت در شبکه اپراتورها، به یکی از موضوعات مورد توجه کاربران تبدیل شود.

در همین راستا، ایرانسل در این نشست تلاش کرد با ارائه توضیحات فنی و تشریح فرآیند محاسبه مصرف، به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده پاسخ دهد. مدیران ارشد این اپراتور در حضور خبرنگاران، جزئیات مربوط به نحوه ثبت و محاسبه مصرف اینترنت، سازوکار کسر حجم بسته‌ها و عوامل مؤثر بر میزان مصرف را تشریح کردند.

یکی از بخش‌های مهم این نشست، انجام تست‌های عملی و حضوری بود؛ به‌گونه‌ای که خبرنگاران امکان بررسی مستقیم فرآیند مصرف و نحوه محاسبه حجم اینترنت را داشتند و توضیحات فنی ارائه‌شده در قالب آزمایش‌های عملی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین درباره تفاوت میان حجم مصرف واقعی، ترافیک ردوبدل‌شده در شبکه و نحوه نمایش میزان مصرف به کاربر توضیحاتی ارائه شد تا مشخص شود فرآیند محاسبه و کسر حجم بسته‌های اینترنت در شبکه ایرانسل چگونه انجام می‌شود.

گزارش کامل این نشست، جزئیات توضیحات فنی مدیران ایرانسل و نتایج تست‌های انجام‌شده با حضور خبرنگاران، در ادامه منتشر خواهد شد.

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