به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بررسی و تشریح نحوه محاسبه مصرف بسته‌های اینترنت، امشب سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، با حضور مدیران ارشد ایرانسل و جمعی از خبرنگاران برگزار شد؛ نشستی که در پی مطرح شدن گسترده پرسش‌ها و ابهاماتی درباره نحوه کسر حجم بسته‌های اینترنت اپراتورها و ادعای مصرف خارج از تعرفه شکل گرفت.

مدتی است موضوع نحوه محاسبه مصرف اینترنت و احتمال کسر حجم بیشتر از میزان واقعی استفاده، در فضای مجازی و میان کاربران به‌صورت گسترده مطرح می‌شود و برخی کاربران نسبت به تمام شدن سریع‌تر از انتظار بسته‌های اینترنت خود گلایه دارند. همین موضوع باعث شده بحث درباره سازوکار فنی محاسبه مصرف و نحوه ثبت ترافیک اینترنت در شبکه اپراتورها، به یکی از موضوعات مورد توجه کاربران تبدیل شود.

در همین راستا، ایرانسل در این نشست تلاش کرد با ارائه توضیحات فنی و تشریح فرآیند محاسبه مصرف، به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده پاسخ دهد. مدیران ارشد این اپراتور در حضور خبرنگاران، جزئیات مربوط به نحوه ثبت و محاسبه مصرف اینترنت، سازوکار کسر حجم بسته‌ها و عوامل مؤثر بر میزان مصرف را تشریح کردند.

یکی از بخش‌های مهم این نشست، انجام تست‌های عملی و حضوری بود؛ به‌گونه‌ای که خبرنگاران امکان بررسی مستقیم فرآیند مصرف و نحوه محاسبه حجم اینترنت را داشتند و توضیحات فنی ارائه‌شده در قالب آزمایش‌های عملی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین درباره تفاوت میان حجم مصرف واقعی، ترافیک ردوبدل‌شده در شبکه و نحوه نمایش میزان مصرف به کاربر توضیحاتی ارائه شد تا مشخص شود فرآیند محاسبه و کسر حجم بسته‌های اینترنت در شبکه ایرانسل چگونه انجام می‌شود.

گزارش کامل این نشست، جزئیات توضیحات فنی مدیران ایرانسل و نتایج تست‌های انجام‌شده با حضور خبرنگاران، در ادامه منتشر خواهد شد.

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