فریبرز رجایی، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «وضعیت صید و صیادی در بنادر جنوبی با توجه به شرایط خاص تنگه هرمز و خلیج فارس چگونه است؟» گفت: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر منطقه و شرایط خاصی که در ماه‌های اخیر بر آب‌های جنوب کشور حاکم بوده، فعالیت صید و صیادی در بنادر جنوبی کشور همچنان در جریان است و ناوگان صیادی متناسب با شرایط منطقه، وضعیت جوی، الزامات ایمنی و ضوابط مدیریت صید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

روند افزایشی صید آبزیان در کشور

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در مورد آمار صید کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموع صید کشور به ۸۳۳ هزار و ۲۴۸ تن رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷ درصد افزایش داشت. بخش عمده این میزان صید مربوط به آب‌های جنوبی کشور بود و مجموع صید ۴ استان جنوبی به بیش از ۸۱۵ هزار تن رسید.

رجایی افزود: در سال ۱۴۰۴، استان هرمزگان با حدود ۳۸۶ هزار و ۶۹۴ تن، سیستان و بلوچستان با ۳۱۱ هزار و ۳۰۶ تن، بوشهر با حدود ۶۵ هزار و ۵۴۹ تن و خوزستان با حدود ۵۱ هزار و ۸۰۳ تن، بیشترین سهم را در صید آب‌های جنوبی کشور داشتند.

فعالیت صیادان ایرانی در آب‌های دور اقیانوس هند

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در پاسخ به این سوال که «آیا میزان صید در ۵ ماهه امسال با توجه به شرایط جنگی در بنادر جنوبی کشور کاهش داشته یا افزایش؟» گفت: بر اساس آمار اولیه و اطلاعات تجمیعی موجود، میزان صید در سال ۱۴۰۵ در مدت مشابه نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است. البته آمار سال جاری همچنان در حال جمع‌آوری، پایش و تجمیع است و رقم نهایی و درصد دقیق تغییرات پس از تکمیل اطلاعات استان‌های جنوبی اعلام خواهد شد.

رجایی، یکی از عوامل مؤثر در افزایش صید امسال را توسعه فعالیت ناوگان در آب‌های دور عنوان کرد و گفت: برای نخستین‌بار در فصل مونسون، تعدادی از شناورهای صیادی استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، با رعایت ضوابط و مقررات مدیریت صید، فعالیت خود را در آب‌های دور اقیانوس هند دنبال کردند که این موضوع در افزایش میزان صید امسال موثر بوده است.

ظرفیت بالای ناوگان جنوب کشور برای صیادی

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به وضعیت استان بوشهر نیز گفت: فصل صید میگو در استان بوشهر از ابتدای مردادماه آغاز شده و شناورهای مجاز فعالیت خود را در صیدگاه‌های تعیین‌شده آغاز کرده‌اند. صید میگو یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فصلی ناوگان صیادی بوشهر است و با آغاز این فصل، بخشی از ظرفیت صیادی استان فعال شده است.

رجایی با تاکید بر اینکه با وجود شرایط خاص و محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط جنگی ایجاد شده، فعالیت صیادی در آب‌های جنوبی متوقف نشده و ناوگان در چارچوب ضوابط و با رعایت ملاحظات ایمنی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، افزود: سازمان شیلات ایران ضمن رصد مستمر وضعیت ناوگان، تلاش دارد با مدیریت مناسب فعالیت‌های صیادی، ضمن حفظ ایمنی صیادان و شناورها، زمینه استمرار فعالیت و تامین معیشت جامعه صیادی را فراهم کند.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: روند افزایشی صید در سال جاری، با وجود شرایط ویژه کشور، نشان‌دهنده تداوم فعالیت جامعه صیادی و ظرفیت بالای ناوگان جنوب کشور است و پس از نهایی‌ شدن آمار سال ۱۴۰۵، جزئیات میزان صید و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته اعلام خواهد شد.

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