تولید سالانه ۳۹۰ میلیون متر مکعب پساب استاندارد در تهران
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با تشریح آخرین روند اجرای طرح فاضلاب پایتخت، از ورود این طرح به مرحلهای تعیینکننده در تکمیل زیرساختهای شهری خبر داد و گفت: امروز توسعه شبکه و تأسیسات فاضلاب، صرفاً یک پروژه خدماتی نیست، بلکه سرمایهگذاری راهبردی برای تأمین امنیت آبی، حفاظت از محیطزیست، کاهش فرونشست زمین و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، احمد سلامت با اشاره به اینکه هماکنون بیش از ۸۰ درصد جمعیت تهران تحت پوشش شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب قرار دارند، اظهار کرد: حاصل بیش از سه دهه برنامهریزی، سرمایهگذاری و اجرای مستمر، شکلگیری یکی از بزرگترین زیرساختهای زیستمحیطی کشور است؛ زیرساختی که امروز آثار آن فراتر از حوزه بهداشت عمومی، در مدیریت منابع آب، توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه سیاست شرکت فاضلاب تهران بر «تبدیل فاضلاب از یک تهدید زیستمحیطی به یک منبع ارزشمند» استوار است، افزود: هر مترمکعب پساب استانداردی که تولید میشود، به معنای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، افزایش ظرفیت آبیاری فضای سبز، پشتیبانی از بخش صنعت و کمک به احیای آبخوانهای تهران است.
سلامت، تکمیل بخش مایع واحدهای ۷ و ۸ تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران را مهمترین پروژه در دست بهرهبرداری سال جاری دانست و تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، سالانه ۸۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید پساب استاندارد این تصفیهخانه افزوده خواهد شد؛ ظرفیتی که علاوه بر جلوگیری از ورود همین میزان فاضلاب به محیطزیست، منبعی پایدار برای تأمین آب مورد نیاز بخشهای غیرشرب فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران همچنین از پیشرفت پروژه ارتقای تصفیهخانه شهرک غرب با فناوری A2O خبر داد و گفت: این فناوری امکان حذف همزمان آلایندههای آلی، نیتروژن و فسفر را فراهم میکند و پس از بهرهبرداری، سالانه ۱۶ میلیون مترمکعب پساب با کیفیت استاندارد برای آبیاری فضای سبز و تغذیه مصنوعی آبخوانها تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب شهر آفتاب نیز با ظرفیت سالانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در حال انجام است و با تکمیل آن، نزدیک به ۶۴۸ هزار نفر از شهروندان مناطق جنوبی تهران از خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب بهرهمند خواهند شد. همچنین پروژه تصفیهخانه خرگوشدره با ظرفیت نهایی ۲۵ هزار مترمکعب در شبانهروز، سالانه حدود ۹ میلیون مترمکعب پساب تصفیهشده تولید کرده و خدمات فاضلاب را برای بیش از ۱۳۰ هزار نفر توسعه خواهد داد.
سلامت با بیان اینکه ظرفیت تولید پساب استاندارد در تصفیهخانههای تهران اکنون به بیش از ۳۹۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است، تأکید کرد: این حجم از پساب پس از کنترلهای دقیق آزمایشگاهی و پایش مستمر، در بخشهای کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرد و نقش مؤثری در کاهش فشار بر منابع آب شیرین و مدیریت پایدار منابع آبی پایتخت ایفا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آینده تهران در گرو توسعه زیرساختهای هوشمند آب و فاضلاب است. شرکت فاضلاب تهران با تکمیل شبکه، توسعه تصفیهخانهها، بازچرخانی پساب، بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت بهینه داراییها، مسیر تحقق کامل طرح فاضلاب تهران را با جدیت دنبال میکند؛ مسیری که دستاورد آن، شهری سالمتر، تابآورتر و سازگارتر با محیطزیست برای نسلهای آینده خواهد بود.