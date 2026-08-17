سخنگوی صنعت آب کشور در نشست مشترک مجلس و وزارت نیرو:
آب یک مسئله محلی بوده و همه استانهای کشور شرایط یکسانی ندارند/ یک سوم کشور با کم بارشی مواجه است
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: آب یک مسئله محلی بوده و همه استانهای کشور شرایط یکسانی ندارند، در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته شاهد شرایط آبی بهتری بودیم. اما همچنان ۱.۳ مناطق کشور با کمبارشی مواجه هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاستهای خارجی مجلس شورای اسلامی که با وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به خشکسالیهای اخیر گفت: آب یک مسئله محلی بوده و همه استانهای کشور شرایط یکسانی ندارند، در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته شاهد شرایط آبی بهتری بودیم. اما همچنان ۱.۳ مناطق کشور با کمبارشی مواجه هستند.
وی ادامه داد: سیاست وزارت نیرو مبنی بر تولید همزمان آب و برق از سدهای برقابی کشور بوده است با برنامهریزی درست تا به امروز نقش خود را به درستی ایفا کرده و امسال با وجود اینکه چندین بار مورد هجمه دشمن قرار گرفتیم رکوردهای خوبی را در تولید برقابی داشتیم. درخصوص سدهای پنجگانه تهران نیز آنهایی که برقابی بودند را در اولویت آبگیری و در برنامه آخر رهاسازی قرار دادیم.
بزرگزاده با بیان اینکه برخی نواحی کشور در پیشانی تنش آبی قرار دارند، ادامه داد: سدهای پنجگانه در تهران آبی وظیفه تامین آب استانهای تهران، البرز و بخشی از قزوین را برعهده دارد. برهمین اساس در سال قبل مجبور به اجرای دو پروژه مهم و خط پشتیبان انتقال آب از طالقان بودیم که اگر نمیرسید تهران از دست میرفت. همچنان برای منطقه کردستان شهر بانه نیز این پروژه زمانی که هنوز در حال طی مراحل اداری و بروکراسی خود بود به انجام رساندیم.
به گفته وی؛ سد دوستی شهر مشهد که تنها ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب آب دارد و مناطق اراک و ساوه از دیگر نواحی پیشانی دارای تنش آبی در کشور هستند.
وی با اشاره به مشکل سیلاب به دلیل موقعیت جغرافیایی با وجود خشکسالی و جنگ در کشور، وی ضمن انتقاد از اظهار نظرات افراد مختلف در خصوص پدیده «النینو» که گاه توسط برخی افراد به صورت غیرکارشناسانه مطرح میشود، تاکید کرد: در صورت وقوع این پدیده در برخی از مناطق کشور با فراوانی آب و همچنان در برخی مناطق دیگر با کمآبی مواجه خواهیم بود.
در زمان جنگ ۴۱۰ هزار تاسیسات آبی و ۴۹ هزار انشعاب آبی آسیب دید
بزرگزاده با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در راستای تامین پایدار آب و برق در شرایط جنگی کشور نیز گفت: در زمان جنگ هرجا از کشور که تاسیسات برقی کشور دچار آسیب شد آب نیز آسیب دید چراکه برای انتقال آن به برق نیاز داشتیم. در این زمان به ۴۱۰ تاسیسات آبی آسیب وارد شد که در مجموع ۴۹ هزار انشعاب آبی را تحت تاثیر قرار داد. در این زمان حدود ۱.۵ میلیون مشترک در بخش آب و ۱.۷ میلیون نفر در بخش فاضلاب دچار مشکل شدند اما با مجاهدتهای همکاران ما این مشکلات برطرف شد.
وی با اشاره به ظرفیت ۵.۷ میلیون نفری استان مازندران در تامین آب شرب گفت: با وجود اینکه تاسیسات آب این استان برای این جمعیت طراحی شده است اما در زمان جنگ ۱۲ روزه توانست آب مورد نیاز بیش از ۱۰ میلیون نفر را فراهم کند. این جمعیت در مدت جنگ ۴۰ روزه بسیار بیشتر شد اما باز هم با همین ظرفیت آب مورد نیاز جمعیت مهمان تامین شد.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه اگرچه اقدامات همکاران ما قابل مقایسه با مدافعان وطن نیست اما همکاران ما توانستند در زمان جنگی از بحرانها در تامین آب و برق جلوگیری کنند. افزود: در این زمان با وجود مخاطرات موجود یک لحظه هم خدماتدهی مجموعه آب و برق تعطیل نشد. باوجود اینکه حمله به تاسیسات آبی مصداق جنایت جنگی بوده اما در حمله به آب شیرینکن قشم به یک باره جمعیت ۴۰ هزار نفری با مشکل آب شرب مواجه شدند یا در نیروگاه رودبار که پیمانکاران چینی نیامدند و ما مجبور به انتقال متخصصان داخلی خود به این منطقه بودیم.