تمهیدات لازم برای تأمین برق کنکور اندیشیده شده است/ درحال توسعه پراکندگی تولید برق در سطح کشور هستیم

به گفته وی، یکی از محورهای اصلی بحث، موضوع پدافند غیرعامل بود که با توجه به شرایط کنونی کشور، طبیعتاً مورد تأکید کمیسیون و مورد توجه ویژه وزارت نیرو قرار دارد. همچنین موضوع پایداری و امنیت شبکه نیز برای اعضای کمیسیون اهمیت زیادی دارد.

وزیر نیرو افزود: تولید برق ما در کشور به‌صورت پراکنده بوده و بیش از هزار نیروگاه در سراسر کشور داریم و در حال حرکت به سمت پراکنده‌تر کردن تولید هستیم و تلاش می‌کنیم تا نیاز هر منزل با استفاده از ذخیره‌سازها و تولید متمرکز در محل تأمین شود.

علی‌آبادی با بیان اینکه امیدوار هستم تا بتوانیم با وقوع سیلاب‌های احتمالی پیش‌رو، فرصت مناسبی برای ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی ایجاد کنیم، افزود: اگرچه سال آبی گذشته و سال آبی جاری نسبتاً خوب بوده، اما آب موجود در یک منطقه لزوماً برای منطقه دیگری قابل استفاده نیست. آبی که در بندرعباس وجود دارد، برای تهران قابل استفاده نیست. بنابراین باید در این زمینه تناسب و مدیریت مناسبی وجود داشته باشد.

وزیر نیرو گفت: دشمن لطماتی به بخش سوخت وارد کرده که بخش قابل‌توجهی از آنها جبران شده و همکاران ما در وزارت نفت همچنان درگیر این موضوع هستند. خوشبختانه ذخایر سوخت امسال نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر است، اما برای اینکه نگرانی و مشکلی برای مردم ایجاد نشود، باید مصرف را به نحوی مدیریت کنیم که بتوانیم سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را برای تأمین برق مورد نیاز مردم فراهم کنیم.

وی همچنین درخصوص برق مورد نیاز کنکوری‌ها نیز گفت: تمهیدات لازم برای تأمین برق مراکز کنکور اندیشیده شده و به‌زودی در این هفته یک نیروگاه 300 مگاواتی و یک نیروگاه 100 مگاواتی و هفته آینده نیز نیروگاه 500 مگاواتی افتتاح خواهیم کرد. بنابراین مردم نگرانی نداشته باشند و تلاش می‌کنیم برق مورد نیاز آنها، به‌ویژه در زمان برگزاری آزمون، تأمین شود.

البته همراهی مردم نیز بسیار مهم است. مردم تاکنون همکاری بسیار خوبی داشته‌اند. ما هیچ‌وقت به مردم نمی‌گوییم مصرف نکنید؛ می‌گوییم بهینه مصرف کنید. مصرف صحیح داشته باشید و از مصرف بی‌مورد پرهیز کنید. اگر روشن بودن وسیله‌ای لازم است، حتماً باید روشن باشد، اما مصرف بی‌مورد باید مدیریت شود.

وزیر نیرو در پایان گفت: از مردم درخواست می‌کنم در روزهای پایانی تابستان همکاری خود را با صنعت برق بیشتر کنند.