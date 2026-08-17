به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، محمد شریعتمداری در جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تابعه با مدیران و معاونان گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اعلام این خبر گفت: بازرگانی دیگر به معنای خریدوفروش نیست، بلکه موضوعاتی مانند آینده‌نگری و پیش‌بینی بازارهای آینده، لجستیک، زنجیره ارزش و سود حاصل از فروش را نیز شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تولید یک محصول، می‌بایست تمامی موارد ذکر شده را در نظر گرفت یادآور شد: تشکیل شورای راهبری، نافی وظایف مدیران عامل در امور تجارت و بازرگانی نخواهد بود؛ بلکه این شورا وظیفه سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری را بر عهده دارد و مدیران عامل می‌بایست به تقویت حوزه بازرگانی شرکت خود بپردازند

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به بورسی بودن این شرکت، خاطرنشان کرد: سهام‌داران از ما انتظار سودآوری دارند و در این مسیر تولید و فروش محصولات باید با نگاه سودآوری صورت گیرد.

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