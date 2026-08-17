یحیی فروتن:
مسیر اصلاحات بانک با افزایش سرمایه و بهبود عملکرد عملیاتی ادامه دارد
مدیرعامل بانک پارسیان با تشریح آخرین وضعیت مالی و عملکرد این بانک، از اصلاح زیان انباشته، افزایش سرمایه بانک به ۵۰ همت، بهبود نسبت کفایت سرمایه و بازگشت فعالیتهای عملیاتی به مسیر مثبت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی فروتن، مدیرعامل بانک پارسیان، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: کشور در ماهها و سالهای گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته و بخشی از این شرایط و حوادث به حوزه اقتصادی و در ادامه به حوزه پولی و بانکی نیز تسری پیدا کرده است.
وی افزود: شرایط امروز حوزه بانکی، نتیجه اتفاقات یک روز و یک سال نیست و برای درک وضعیت فعلی نظام بانکی باید تحولات و شرایط پولی و اقتصادی کشور در دهههای گذشته را نیز مورد توجه قرار داد.
نقش تعیینکننده بانکها در اقتصاد کشور
فروتن با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور متکی به شبکه بانکی است، اظهار کرد: نقش بانکها در اقتصاد کشور بسیار تعیینکننده است و به همین دلیل فعالان اقتصادی، برنامهریزان و مردم نسبت به مسائل پولی و بانکی حساسیت زیادی دارند.
وی افزود: رسانهها نیز در این حوزه نقش مهمی بر عهده دارند و خوشبختانه بخش قابل توجهی از خبرنگاران حوزه اقتصادی و بانکی از تخصص و اشراف مناسبی نسبت به مسائل این حوزه برخوردارند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: ممکن است برخی اخبار به دلیل محدودیتهای مختلف ناقص یا محدود منتشر شوند و بخشی از اخبار نیز نیازمند توضیح و پاسخ باشند؛ بنابراین تعامل میان شبکه بانکی و رسانهها میتواند به شکلگیری فضای روشن، شفاف و قابل اتکاتر برای مردم کمک کند.
بانک پارسیان و عبور از دوره زیان انباشته
فروتن در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت بانک پارسیان گفت: این بانک حدود ۲۵ سال است که در شبکه بانکی کشور فعالیت میکند و از نخستین بانکهای خصوصی کشور محسوب میشود. بانک پارسیان از ابتدای فعالیت تلاش کرده مجموعهای منسجم و خوشنام ایجاد کند و بخش عمده این ویژگیها همچنان حفظ شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته، چند پرونده مشخص در حوزه تسهیلات، مشکلاتی را برای بانک ایجاد کرد که برخی از آنها از اوایل دهه ۹۰ رسانهای شد و اکنون مسیر حقوقی و قضایی خود را طی میکند.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به زیان انباشته بانک اظهار کرد: بخشی از زیان انباشته بانک، ماهیت دفتری داشت. با توجه به اصل احتیاط در حسابداری، داراییها تا زمانی که به فروش نرسیدهاند، نمیتوانند لزوماً با ارزش روز در حسابها شناسایی شوند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفته شد بخشی از داراییها و سرمایهگذاریهای بانک به فروش برسد و ارزش ایجادشده از این محل در حسابهای بانک منعکس شود. این اقدام موجب شد زیان انباشته بانک در پایان سال ۱۴۰۳ اصلاح و به سود انباشته تبدیل شود.
افزایش سرمایه بانک پارسیان به ۵۰ همت
فروتن با اشاره به اصلاح شاخصهای مالی بانک اظهار کرد: در پی این اقدامات، نسبت کفایت سرمایه که در مقطعی منفی شده بود نیز اصلاح شد و زمینه برای اجرای اقدامات اساسیتر در سال ۱۴۰۴ فراهم شد.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، افزایش سرمایه بانک بود که در سه مرحله دنبال شد و مرحله نهایی آن در روز برگزاری مجمع انجام گرفت و سرمایه بانک پارسیان به ۵۰ همت رسید.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: درخواست بانک برای افزایش سرمایه حدود ۶۴ همت بود، اما مراجع نظارتی در این مرحله افزایش سرمایه تا ۵۰ همت را مورد موافقت قرار دادند. این افزایش سرمایه، قدرت فعالیت بانک را افزایش میدهد و بانک پیگیری برای افزایش بیشتر سرمایه را نیز ادامه خواهد داد.
بازگشت فعالیتهای عملیاتی بانک به مسیر مثبت
فروتن با اشاره به اقدامات اصلاحی انجامشده در سال ۱۴۰۴ گفت: پس از اصلاحات مالی، بخشی از هزینههایی که در سالهای قبل به دلیل شرایط خاص بانک امکان اصلاح یا اجرای آنها وجود نداشت، مورد بازنگری قرار گرفت.
وی افزود: این اصلاحات در حوزههایی مانند حقوق و مزایا و برخی هزینههای بانک انجام شد و آثار مثبتی نیز در عملکرد مجمع داشت. همچنین اصلاحات ساختاری و مالی، زمینه رشد منابع و پرداخت تسهیلات را فراهم کرد.
او ادامه داد: اگر آمار سالهای گذشته را بررسی کنیم، از سال ۱۴۰۴ اعداد و ارقام مربوط به فعالیت اقتصادی بانک و پرداخت تسهیلات روندی رو به رشد داشته و این روند نشاندهنده ایفای نقش مثبت بانک در اقتصاد کشور است.
مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: در ماههای پایانی سال گذشته، نشانههای مثبتی در حوزه عملیاتی بانک مشاهده شد و خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز فعالیتهای اصلی و عملیاتی بانک روند مثبت و رو به رشدی داشته است. امیدواریم این عملکرد در پایان سال ۱۴۰
در صورتهای مالی بانک نیز به شکل مطلوب خود را نشان دهد.
رشد ارزش سهام بانک در بازار سرمایه
فروتن با اشاره به روند ارزش سهام بانک پارسیان در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه را بازاری هوشمند و حساس میدانیم و اگر امروز روند ارزش سهام بانک را بررسی کنیم، رشد آن حتی در مقایسه با برخی بانکها قابل مشاهده است.
وی افزود: این روند را میتوان ناشی از توجه بازار به اعداد، عملکرد و تحولات مثبت بانک دانست. همچنین پس از افزایش سرمایه، برخلاف برخی نگرانیها، افت سنگینی در ارزش سهام بانک رخ نداد و پس از یک افت محدود که بهطور طبیعی در پی افزایش تعداد سهام ایجاد شد، روند رشد ارزش سهام مجدداً آغاز شد.
خدمترسانی به مردم؛ یکی از اهداف اصلی بانک
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برنامههای این بانک اظهار کرد: یکی از مبانی اصلی که برای سرمایهگذاری و پیریزی آینده بانک تعریف کردهایم، حوزه خدمترسانی است و تلاش کردهایم خدمترسانی به عموم مردم، نه فقط مشتریان بانک، به عنوان یک هدف قطعی و ارزشمند در مجموعه بانک نهادینه شود.
وی افزود: این رویکرد در جریان جنگ اخیر نیز خود را نشان داد و بانک تلاش کرد در این دوره، فعالیتهای خود را توسعه دهد و از ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به مردم جلوگیری کند.
فروتن ادامه داد: در شرایطی که مردم نیاز بیشتری به خدمات بانکی دارند، وظیفه ما این است که فعال باشیم و خدمات مورد نیاز آنها را ارائه کنیم و خوشبختانه این رویکرد در بانک پارسیان نهادینه شده است.
حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات بانک پارسیان برای حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگی اظهار کرد: در بحبوحه جنگ، حتی پیش از پایان آن، برنامهریزی در بانک برای حمایت از مجموعههایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده بودند آغاز شد.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: جلسات مستمری با معاونان و مدیران بانک برگزار شد و پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، برنامهای برای ارائه خدمات بانکی به بنگاههای آسیبدیده تهیه شد. در همین چارچوب به تعدادی از مجموعهها کمکهایی ارائه شده است که به دلیل ملاحظات مختلف، از ذکر نام آنها خودداری میکنم.
افزایش مطالبات غیرجاری؛ نتیجه شرایط اقتصادی کشور
فروتن در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره افزایش مطالبات غیرجاری بانک پارسیان اظهار کرد: افزایش مطالبات سررسیدگذشته در شرایط فعلی اقتصاد کشور تا حدی ناشی از شرایط اقتصادی و آسیبهایی است که به برخی بنگاهها وارد شده است.
وی افزود: برخی مجموعهها به دلیل آسیبهای ایجادشده در فعالیتهای اقتصادی، مشکلات تولید یا تأمین مواد اولیه، با مشکل در بازپرداخت تسهیلات مواجه شدهاند و در نتیجه مطالبات سررسیدگذشته در شبکه بانکی افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طبیعتاً اگر بانکی در شرایط فعلی با افزایش مطالبات مواجه شود، باید شرایط اقتصادی و نوع فعالیت مشتریان آن نیز مورد توجه قرار گیرد. ممکن است میزان این مطالبات در بانکهایی که فعالیت بیشتری در حوزههای اقتصادی و بنگاههای تولیدی دارند، متفاوت باشد.
وی تأکید کرد: اگر بانکی در این شرایط با عدد غیرطبیعی از مطالبات مواجه باشد، طبیعتاً این موضوع نیازمند بررسی است، اما بخشی از افزایش مطالبات در شرایط فعلی، ناشی از شرایط اقتصادی و آسیبهای واردشده به بنگاههاست.
فروتن گفت: بانک پارسیان تلاش کرده در این شرایط، در کنار بنگاههایی که به دلیل شرایط اقتصادی و جنگی دچار آسیب شدهاند قرار بگیرد و تا جایی که امکان داشته باشد، برای بازپرداخت تسهیلات و ادامه فعالیت آنها همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.
حمایت از واحدهای آسیبدیده برای بازسازی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک پارسیان سرمایهگذاری مستقیمی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده انجام داده است، اظهار کرد: بانک به عنوان یک مجموعه بانکی، در قالب ارائه تسهیلات به مجموعههایی که آسیب دیدهاند، از روند بازسازی آنها حمایت کرده است.
فروتن افزود: برخی شرکتها که در جریان حملات آسیب دیدهاند، از بانک تسهیلات دریافت کردهاند و در حال بازسازی هستند.
وضعیت فولاد مبارکه پس از جنگ
مدیرعامل بانک پارسیان درباره وضعیت تعهدات فولاد مبارکه نیز گفت: فولاد مبارکه یکی از مجموعههای بزرگ اقتصادی کشور و از مشتریان بانک است. خسارتی که در جریان جنگ به این مجموعه وارد شد، توانمندی آن را به شکل جدی تحت تأثیر قرار نداده است.
وی افزود: تعهدات فولاد مبارکه نسبت به بانک در حال انجام است و خللی در این زمینه ایجاد نشده است. در مواردی نیز که نیاز به همکاری و تسهیل امور وجود داشته، اقدامات لازم انجام شده است.
پروندههای حقوقی بانک همچنان در مسیر قضایی
فروتن در پاسخ به پرسشی درباره یکی از پروندههای مهم بانک پارسیان اظهار کرد: در این پرونده، مبالغ قابل توجهی
دریافت شده و پرونده اکنون مراحل نهایی خود را در مسیر قضایی طی میکند.
وی افزود: به دلیل اینکه روند پرونده هنوز به طور کامل مختومه نشده است، امکان اعلام رقم نهایی و جزئیات کامل آن وجود ندارد. طولانیشدن این فرآیند نیز به ماهیت نظام قضایی و مراحل مختلف کارشناسی، بررسی و اعتراضهای قانونی مربوط میشود.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: پرونده اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد، اما درباره زمان دقیق پایان آن نمیتوان برآوردی ارائه کرد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که پرونده به صورت کامل تعیین تکلیف نشود، بانک ناچار است برای مبالغ مربوط به آن ذخیره در نظر بگیرد و هزینه شناسایی کند و سودی برای آن شناسایی نکند. همین مسئله بر صورتهای مالی بانک اثر میگذارد؛ با این حال، داراییهای قابل توجهی در اختیار بانک قرار دارد که تعیین تکلیف نهایی آنها به طیشدن فرآیند قضایی وابسته است.
تداوم رشد درآمدهای عملیاتی
فروتن در پاسخ به پرسشی درباره رشد درآمدهای عملیاتی بانک اظهار کرد: اتفاقاتی که در سه تا چهار ماه پایانی سال گذشته در بانک رخ داد، موجب شد روند فعالیتهای عملیاتی به مسیر مثبت بازگردد و این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود: امیدواریم این روند در ادامه سال نیز تداوم داشته باشد و در پایان سال، آثار آن به صورت سود عملیاتی قابل توجه در صورتهای مالی بانک نمایان شود.
توسعه خدمات غیرحضوری بدون کاهش شعب
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین درباره برنامه بانک برای توسعه بانکداری دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری اظهار کرد: از سال گذشته برنامه جدی برای توسعه خدمات غیرحضوری و بانکداری دیجیتال در بانک آغاز شد و در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
وی افزود: ابزارهای غیرحضوری بانک امروز سهم قابل توجهی از امور بانکی را انجام میدهند و همراهبانک پارسیان نیز توسعه پیدا کرده و نسخه جدیدتری از خدمات غیرحضوری در حال تدوین است که در ماه آینده به این مجموعه اضافه خواهد شد.
فروتن تأکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری را نمیتوان صرفاً با شاخص کاهش تعداد شعب سنجید. در حال حاضر برنامهای برای توسعه بانکداری دیجیتال از طریق کاهش نیروی انسانی نداریم، بلکه تلاش میکنیم بخشی از فعالیتهایی که به شعب منتقل میشد یا نیازمند نیروی جدید بود، از طریق بسترهای غیرحضوری انجام شود.
نسبت کفایت سرمایه به ۷.۲ درصد رسید
وی درباره وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ اصلاحات لازم در این حوزه انجام شد و نسبت کفایت سرمایه بانک به ۷.۲ درصد رسید.
فروتن افزود: با توجه به اینکه حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد است، بانک اکنون فاصله محدودی با این سطح دارد و برنامههای اصلاحی برای بهبود بیشتر این شاخص ادامه خواهد داشت.
تدوین برنامه بلندمدت بانک پارسیان
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان با اشاره به برنامههای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برنامههای بانک در حوزه نیروی انسانی، هزینهها و درآمدها، توزیع منابع و مصارف برای سال جاری تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: در کنار برنامه یکساله، تدوین برنامهای با افق بلندمدتتر نیز در حال انجام است و امیدواریم با اجرای این برنامهها، بانک پارسیان جایگاه خود را در شبکه بانکی کشور بیش از پیش ارتقاء دهد.