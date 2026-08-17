جزییات احداث نیروگاه خورشیدی صنایع تشریح شد
رییس ساتبا گفت: صنایع با سرمایهگذاری در صندوق نور، ضمن مشارکت در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تامین بخشی از برق مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر، از معافیت قطع برق نیز برخوردار شوند
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در مراسم پذیرهنویسی بزرگترین صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی با بیان اینکه ۱۰۹ نیروگاه تجدیدپذیر که یا در حال احداث هستند و یا تکمیل شدهاند، در ۹ استان توزیع شدهاند در این صندوق عضویت دارند؛، اظهار داشت: این پروژهها به طور میانگین بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی افزود: تعدادی از این نیروگاهها به شبکه برق متصل شده اند و تعدادی دیگر تا پیش از ۱۵ بهمنماه سال آینده به شبکه سراسری برق کشور خواهند پیوست،
رییس ساتبا گفت: طبق قانون، تمامی صنایع موظفند هر ساله درصدی از مصرف برق خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند. این رقم امسال ۴ درصد تعیین شده و در سالهای آینده با شیب مشخصی افزایش مییابد تا به سقف ۲۰ درصد برسد.
وی بیان کرد: صنایع و پتروشیمیها میتوانند با خرید سهام این صندوق، مواد ۴ و ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اجرایی کرده و بدون نیاز به پرداخت جریمه، از معافیتهای قانونی در زمان ناترازی برق بهرهمند شوند.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: جزئیات این همکاری و مشوق ها به اطلاع نمایندگان بخشهای صنعتی و پتروشیمی رسیده است تا بتوانند با اطمینان خاطر در صندوق های پروژه محور مورد تایید بورس سرمایهگذاری کرده و از مزایای مصوب شورای عالی انرژی برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: هدف ساتبا در راه اندازی این صندوق فقط ارایه یک مدل تامین مالی برای تکمیل پروژهها نیست، بلکه به دنبال استفاده از سرمایههای خُرد مردم و توسعه این بخش است.
طرزطلب ابراز امیدواری کرد: با پذیرش اولیه این صندوق در بازار سرمایه، عموم مردم بتوانند در سهام این پروژهها مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که پس از تکمیل پروژهها و عرضه موفق در بازار سرمایه، مسئولیت بهرهبرداری و اداره نیروگاهها به بخش خصوصی واگذار شود و ساتبا از نقش متولی مستقیم خارج شود.
رییس ساتبا گفت: این مسیر میتواند راهگشای بسیاری از شرکتهای سیمانی، پتروشیمی و سایر صنایعی باشد که در سالهای آتی به دلیل محدودیتهای بینالمللی و ناترازی انرژی، ناگزیر به استفاده از برق سبز هستند.