پتروشیمی تبریز؛ الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش/ کارنامه موفق؛ از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژههای راهبردی
شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعهای از اقدامات و موفقیتها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعهای است.
به گزارش ایلنا؛ تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر تداوم مسیر تعالی این شرکت در صنعت پتروشیمی کشور بود. از ثبت رکوردهای خیرهکننده در صورتهای مالی سهماهه نخست سال و پیشرفت چشمگیر پروژههای توسعهای تا مدیریت موفق شرایط بحرانی ناشی از حملات امنیتی و تعاملات راهبردی با نهادهای بالادستی، همه نشانهای از پویایی و تابآوری این مجموعه در شرایط پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که در این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف مهمترین رویدادها و دستاوردهای اعلامشده پتروشیمی تبریز در تیر ماه ۱۴۰۵ میپردازیم.
شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعهای از اقدامات و موفقیتها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعهای است.
عملکرد این شرکت نه تنها در ترازنامه مالی، که در میدان عمل و مدیریت شرایط بحرانی نیز به خوبی مشهود است.
جهش بیسابقه مالی در سایه مدیریت کارآمد
یکی از مهمترین رویدادهای تیر ماه، انتشار صورتهای مالی 3 ماهه نخست سال بود که از رشد قابل توجه درآمد و سودآوری شرکت حکایت داشت و ابعاد آن فراتر از انتظارات تحلیلگران بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، این شرکت با ثبت درآمدی بالغ بر ۱۱ هزار و 240 میلیارد تومان، رشد ۹۶ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است؛ اما قابلتوجهتر از رشد درآمد، جهش ۷۱۸ درصدی سود خالص است که به رقم 2 هزار و 485 میلیارد تومان رسیده است. این موفقیت عمدتاً به افزایش نرخ فروش محصولات و بهبود قابل توجه حاشیه سود شرکت نسبت داده شده است، به طوری که سود عملیاتی نیز با رشد ۵۸۹ درصدی به بیش از ۳ هزار و 440 میلیارد تومان رسیده است. با سرمایه ثبتشده ۴۹۸ میلیارد تومانی، سود هر سهم (EPS) شرکت به ۴ هزار و 988 ریال رسیده است.
مدیرعامل شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه که در تیر ماه برگزار شد، این موفقیتها را حاصل کنترل هزینهها، افزایش بهرهوری و بهبود ترکیب فروش عنوان کرد.
وی با اشاره به چالشهای بیسابقه سال ۱۴۰۴ از جمله اجرای بزرگترین تعمیرات اساسی تاریخ مجتمع و مدیریت شرایط ناشی از جنگ، به تداوم روند تولید و ثبت عملکرد مالی مثبت با وجود افزایش هزینههای تولید و خوراک اشاره کرد. این عملکرد مالی درخشان، جایگاه این شرکت را به عنوان یکی از سودآورترین واحدهای پتروشیمی کشور تثبیت کرده است.
توسعه راهبردی و عملکرد درخشان در مجمع عمومی سالانه
یکی از مهمترین رویدادهای تیر ماه برای پتروشیمی تبریز، برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در روز نهم این ماه بود. در این نشست که با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئتمدیره و مدیران شرکت برگزار شد، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، صورتهای مالی و مهمترین برنامههای توسعهای شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت در مجمع عمومی تیر ماه، مدیرعامل با تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، سال گذشته را یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین دورههای فعالیت این مجتمع توصیف کرد و با اشاره به تعمیرات اساسی بزرگترین پروژه تاریخ شرکت و مدیریت شرایط ناشی از جنگ، از ثبت مجموع تولید بیش از ۸۰۰ هزار تنی خبر داد.
وی همچنین از نهایی شدن فرآیند پذیرش سهام پتروشیمی تبریز در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان گامی اساسی در راستای شفافیت مالی، تأمین مالی پروژهها و افزایش ارزش شرکت یاد کرد.
سهامداران در پایان این مجمع، علاوه بر تقدیر از عملکرد مدیریت در شرایط دشوار، بر تداوم مسیر توسعه، افزایش بهرهوری و تکمیل هرچه سریعتر پروژههای راهبردی نظیر طرح پلیاتیلن سنگین و پروژه اتیلبنزن و استایرن منومر تأکید کردند.
تعاملات راهبردی و همافزایی صنعتی
همچنین در تیر ماه، پتروشیمی تبریز گامهای مؤثری در راستای توسعه همکاریهای بینصنعتی برداشت. در دیداری که بین مدیرعامل پتروشیمی تبریز و مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز برگزار شد، راهکارهای توسعه همکاری و همافزایی بیشتر بین دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله محورهای این همکاری، موضوع تأمین خوراک پتروشیمی تبریز و تسریع در پیشرفت و بهرهبرداری از پروژه استفاده از پساب شهری بود که تأمین آب مورد نیاز پالایشگاه را نیز تأمین میکند. در این نشست مقرر شد جلسات مشترک ماهانه میان دو شرکت برگزار شود.
همچنین در بازدید مدیرعامل ساتا از مجتمع، بر همافزایی میان پتروشیمی تبریز و پالایش نفت تبریز به عنوان زمینهساز افزایش بهرهوری، سودآوری و توسعه هر دو مجموعه تأکید شد.
در نهایت اینکه؛ نگاهی به رویدادهای تیر ماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که پتروشیمی تبریز در مسیری متوازن از توسعه حرکت میکند. موفقیتهای مالی چشمگیر، نشاندهنده توانایی مدیریت در بهرهبرداری از شرایط بازار و کنترل هزینههاست، در حالی که پیشرفت پروژههای توسعهای با اتکا به دانش بومی، آیندهای روشنتر از نظر تنوع محصول و افزایش ظرفیت تولید را نوید میدهد. مدیریت موفق این مجتمع در شرایط جدید تهدیدات اقتصادی نیز، گواهی بر استحکام ساختار سازمانی و فرهنگ جهادی حاکم بر آن است. پتروشیمی تبریز با اتکا به این استراتژی چندوجهی و تعاملات راهبردی با سایر صنایع، جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت پتروشیمی کشور مستحکمتر از گذشته کرده است.