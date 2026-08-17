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وزیر راه و شهرسازی به ایلنا خبر داد:

کشورهای همسایه علیه حملات ایران به ایکائو شکایت کردند/ ایکائو ایران را محکوم نکرد

کشورهای همسایه علیه حملات ایران به ایکائو شکایت کردند/ ایکائو ایران را محکوم نکرد
کد خبر : 1827053
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وزیر راه و شهرسازی گفت: در ایکائو جلسه‌ای برگزار شد و با توجه به شکایت‌هایی که از سوی برخی کشورها درخصوص حملات ایران انجام‌شده مطرح شده بود، دفاعیات لازم از سوی ایران ارائه شد. در این جلسه دفاع جانانه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد و ایران محکوم نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره جزئیات میزان خسارت واردشده به ١٠٠ فروند پرنده در ایام جنگ ۴٠ روزه  و نحوه مستندسازی این خسارت‌ها برای ارائه به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، همچنین چگونگی تأمین ایمنی و امنیت نشست و برخاست پروازهای هیأت‌های خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید با وجود نبود رادار، اظهار داشت: حدود ۱۰۰ فروند هواپیما و پرنده آسیب دیده‌اند که البته میزان آسیب‌دیدگی آنها متفاوت بوده است. برخی از این هواپیماها که آسیب دیدند به‌طور کامل عملیاتی بودند و برخی نیز در سطوح مختلفی آسیب دیده‌اند. در واقع، تجهیزات و امکانات سنگینی که در صنعت هوایی ما وجود دارد، از جمله تجهیزات موتوری و سایر تجهیزات مورد استفاده برای پشتیبانی از پرنده‌هایی که در حال عملیات بودند، نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

صادق تأکید کرد: عددی که درباره آسیب دیدن حدود ۱۰۰ فروند هواپیما اعلام می‌شود، تماماً مربوط به بخش غیرنظامی است و هیچ هواپیمای نظامی در این آمار وجود ندارد. این خسارت‌ها نیز در فرودگاه‌های مختلف کشور از جمله مشهد، بوشهر  و بندرعباس رخ داده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نحوه انجام نشست و برخاست هواپیماها در شرایط نبود راداری، گفت: به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد، چراکه متخصصان حرفه‌ای و مهندسان پرواز ایرانی در سازمان هواپیمایی کشوری این موضوع را پشتیبانی می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های راداری، میزان نشست و برخاست هواپیماها در دقیقه و ساعت کاهش پیدا کرده است؛ به این معنا که تعداد کمتری پرواز می‌تواند انجام شود، چراکه برای ناوبری هواپیماها باید دقت بیشتری صورت گیرد.

صادق تصریح کرد: بنابراین تأثیر این محدودیت‌ها بر امنیت پروازها نیست، بلکه اثرگذاری آن بر تعداد پروازهاست. به دلیل مسئولیتی که در حوزه ایمنی و امنیت پرواز وجود دارد، تعداد پروازهای قابل انجام کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین درباره میزان خسارت واردشده به شناورهای بخش خصوصی در حوزه بندری گفت: حدود ۱۴۰ شناور بخش خصوصی آسیب دیده‌اند. هیچ‌کدام از این شناورها نظامی نبودند و شامل لنج‌ها و قایق‌هایی بودند که برای تأمین درآمد و معیشت مردم مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه خسارت‌های واردشده به بخش حمل‌ونقل به‌طور کامل مستندسازی شده است، گفت: این خسارت‌ها فقط به آسیب هواپیماها و پرنده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه یک چرخه کامل از حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات مسافری را دربر می‌گیرد و آثار مستقیم و غیرمستقیم این خسارت‌ها کاملاً احساس شده است.

وی افزود: تمام این اعداد و ارقام و خسارت‌ها مستندسازی شده و در اختیار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا اقدامات و پیگیری‌های حقوقی لازم انجام شود.

صادق درباره اقدامات انجام‌شده در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) نیز اظهار داشت: در ایکائو جلسه‌ای برگزار شد و با توجه به شکایت‌هایی که از سوی برخی کشورها درخصوص حملات ایران انجام‌شده مطرح شده بود، دفاعیات لازم از سوی ایران ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه دفاع جانانه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد و ایران محکوم نشد. با توجه به شرایط و جایگاه ایکائو و اینکه چه کشورهایی شکایت کرده بودند و چه کشورهایی در جنگ از طرف‌های مختلف حمایت می‌کردند، وارد جزئیات این موضوع نمی‌شوم، اما نتیجه این بود که هیچ محکومیتی برای ایران صادر نشد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز تمامی مستندات مربوط به خسارت‌های واردشده به هواپیماهای غیرنظامی، فرودگاه‌ها، رادارها و سایر تجهیزات و زیرساخت‌هایی را که پشتیبان صنعت هوایی و تاب‌آوری مردم بوده، در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار داده است. مراجع حقوقی نیز پیگیری‌های لازم را درخصوص این خسارت‌ها انجام می‌دهند.

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