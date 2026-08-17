کشورهای همسایه علیه حملات ایران به ایکائو شکایت کردند/ ایکائو ایران را محکوم نکرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره جزئیات میزان خسارت واردشده به ١٠٠ فروند پرنده در ایام جنگ ۴٠ روزه و نحوه مستندسازی این خسارت‌ها برای ارائه به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، همچنین چگونگی تأمین ایمنی و امنیت نشست و برخاست پروازهای هیأت‌های خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید با وجود نبود رادار، اظهار داشت: حدود ۱۰۰ فروند هواپیما و پرنده آسیب دیده‌اند که البته میزان آسیب‌دیدگی آنها متفاوت بوده است. برخی از این هواپیماها که آسیب دیدند به‌طور کامل عملیاتی بودند و برخی نیز در سطوح مختلفی آسیب دیده‌اند. در واقع، تجهیزات و امکانات سنگینی که در صنعت هوایی ما وجود دارد، از جمله تجهیزات موتوری و سایر تجهیزات مورد استفاده برای پشتیبانی از پرنده‌هایی که در حال عملیات بودند، نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

صادق تأکید کرد: عددی که درباره آسیب دیدن حدود ۱۰۰ فروند هواپیما اعلام می‌شود، تماماً مربوط به بخش غیرنظامی است و هیچ هواپیمای نظامی در این آمار وجود ندارد. این خسارت‌ها نیز در فرودگاه‌های مختلف کشور از جمله مشهد، بوشهر و بندرعباس رخ داده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نحوه انجام نشست و برخاست هواپیماها در شرایط نبود راداری، گفت: به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد، چراکه متخصصان حرفه‌ای و مهندسان پرواز ایرانی در سازمان هواپیمایی کشوری این موضوع را پشتیبانی می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های راداری، میزان نشست و برخاست هواپیماها در دقیقه و ساعت کاهش پیدا کرده است؛ به این معنا که تعداد کمتری پرواز می‌تواند انجام شود، چراکه برای ناوبری هواپیماها باید دقت بیشتری صورت گیرد.

صادق تصریح کرد: بنابراین تأثیر این محدودیت‌ها بر امنیت پروازها نیست، بلکه اثرگذاری آن بر تعداد پروازهاست. به دلیل مسئولیتی که در حوزه ایمنی و امنیت پرواز وجود دارد، تعداد پروازهای قابل انجام کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین درباره میزان خسارت واردشده به شناورهای بخش خصوصی در حوزه بندری گفت: حدود ۱۴۰ شناور بخش خصوصی آسیب دیده‌اند. هیچ‌کدام از این شناورها نظامی نبودند و شامل لنج‌ها و قایق‌هایی بودند که برای تأمین درآمد و معیشت مردم مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه خسارت‌های واردشده به بخش حمل‌ونقل به‌طور کامل مستندسازی شده است، گفت: این خسارت‌ها فقط به آسیب هواپیماها و پرنده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه یک چرخه کامل از حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات مسافری را دربر می‌گیرد و آثار مستقیم و غیرمستقیم این خسارت‌ها کاملاً احساس شده است.

وی افزود: تمام این اعداد و ارقام و خسارت‌ها مستندسازی شده و در اختیار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا اقدامات و پیگیری‌های حقوقی لازم انجام شود.

صادق درباره اقدامات انجام‌شده در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) نیز اظهار داشت: در ایکائو جلسه‌ای برگزار شد و با توجه به شکایت‌هایی که از سوی برخی کشورها درخصوص حملات ایران انجام‌شده مطرح شده بود، دفاعیات لازم از سوی ایران ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه دفاع جانانه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد و ایران محکوم نشد. با توجه به شرایط و جایگاه ایکائو و اینکه چه کشورهایی شکایت کرده بودند و چه کشورهایی در جنگ از طرف‌های مختلف حمایت می‌کردند، وارد جزئیات این موضوع نمی‌شوم، اما نتیجه این بود که هیچ محکومیتی برای ایران صادر نشد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز تمامی مستندات مربوط به خسارت‌های واردشده به هواپیماهای غیرنظامی، فرودگاه‌ها، رادارها و سایر تجهیزات و زیرساخت‌هایی را که پشتیبان صنعت هوایی و تاب‌آوری مردم بوده، در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار داده است. مراجع حقوقی نیز پیگیری‌های لازم را درخصوص این خسارت‌ها انجام می‌دهند.

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