١٠٠ فروند پرنده در ایام جنگ از بین رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تداوم جریان حمل‌ونقل کالا در شرایط جنگی اظهار داشت: در بندر چابهار، در شرایطی که میانگین حمل‌ونقل کالا از طریق جاده و کامیون حدود ۲۵ دستگاه در روز بود، با هماهنگی‌های حداکثری انجام‌شده، در برخی روزها تعداد کامیون‌های خروجی از بندر به چند صد دستگاه رسید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق این اتفاق، هم‌افزایی میان ستادهای تصمیم‌گیری قرارگاهی و هماهنگی حداکثری میان ستاد و مدیران میانی بود و در این فرآیند، تمامی اعضای کابینه نیز نقش‌آفرینی کردند. ستاد به هیچ‌وجه تعطیل نشد و ارتباط و هماهنگی با مدیران میانی و مدیرانی که باید در مناطق مختلف حضور می‌داشتند، به‌صورت مستمر برقرار بود.

وی ادامه داد: بنده ارتباط مستقیم با استانداران داشتم و معاونانم نیز در اقصی نقاط کشور، از چابهار و بندرعباس گرفته تا سرخس و مناطق غرب و شرق کشور، به‌صورت میدانی حضور داشتند تا حمایت‌های لازم از روند حمل‌ونقل و فعالیت‌های زیرساختی انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در دوران جنگ گفت: موضوع دیگری که در جریان جنگ بسیار مورد توجه قرار گرفت، بازسازی در حین جنگ بود؛ چراکه نمی‌توانستیم منتظر بمانیم تا جنگ به پایان برسد و سپس بازسازی مسیرهای آسیب‌دیده را آغاز کنیم. ریل، جاده، پل و تونل‌هایی که مورد هدف قرار گرفته بودند، هر کدام حلقه‌ای از زنجیره لجستیک کشور محسوب می‌شدند و آسیب به هر یک از آنها می‌توانست کل این زنجیره را با اختلال مواجه کند.

وی تصریح کرد: با رشادت و تلاش بخش خصوصی، پیمانکاران، مهندسان مشاور، کارگران و همچنین مدیریت میدانی که در تمام نقاط آسیب‌دیده حضور داشت، عملیات بازسازی همزمان با ادامه جنگ انجام شد و این موضوع به یک تجربه قابل توجه تبدیل شد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، در کمتر از چند ساعت، کمتر از یک روز و در مواردی نیز طی چند روز، ریل، جاده و تونل‌های آسیب‌دیده مجدداً به چرخه فعالیت بازگشتند و امکان تداوم جریان حمل‌ونقل و لجستیک کشور فراهم شد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خط و مسیرهایی که در جریان جنگ مورد هدف قرار گرفتند، عمدتاً در محور غرب به شرق کشور قرار داشتند؛ مسیرهایی که ترانزیت کالا و آنچه باید از مرزهای غربی به سمت مرزهای شرقی و در نهایت چین و اروپا منتقل می‌شد، از طریق آنها انجام می‌گرفت و از مرند و میانه تا تهران امتداد داشت.

وی افزود: اتفاقاتی که در این مسیرها رخ داد، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی ویژه برای متوقف کردن چرخه واردات و صادرات و ایجاد اختلال در بخش‌هایی بود که به حوزه لجستیک و حمل‌ونقل کشور ارتباط داشت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با این حال، همان‌طور که دنیا شاهد بود، در کنار نیروهای نظامی که با غیرت و فداکاری حداکثری برای دفاع از کشور ایستادگی کردند، مهندسان و کارگران این کشور نیز وارد میدان شدند و در فرآیند بازسازی مشارکت کردند تا اجازه ندهند انسداد و توقف در شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده گفت: در کنار بازسازی‌ها، باید از نقش‌آفرینی غیرتمندانه رانندگان کامیون نیز یاد کنم. بارهایی که از بنادر چابهار، امام خمینی(ره)، بندرعباس و بنادر شمالی به نقاط مختلف کشور منتقل شد، مسافت‌های طولانی به‌ویژه در مسیر چابهار را طی می‌کرد، اما رانندگان با وجود تمام مشکلات و سختی‌های موجود، پای کار ایستادند.

وی تأکید کرد: با وجود همه مشکلاتی که رانندگان و مدیران حوزه حمل‌ونقل با آن مواجه بودند، این جریان متوقف نشد و با تلاش مجموعه فعالان این بخش، حماسه‌ای در تداوم حمل‌ونقل و تأمین نیازهای کشور رقم خورد.

وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه اظهار داشت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که بیش از ۴۰۰ شهر و روستا در ۲۵ استان درگیر جنگ شدند و بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری در سطوح مختلف آسیب دیدند.

وی افزود: میزان آسیب‌ها متفاوت بود و از تخریب کامل واحدها تا تعمیرات جزئی را شامل می‌شد؛ به‌طوری که بیش از هزار و ۲۰۰ واحد به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به تجربه‌ای که در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه داشتیم، بلافاصله جلسات تشکیل شد و مصوباتی را دنبال کردیم که بتوانیم برای آسیب‌دیدگان، ودیعه اجاره مسکن فراهم کنیم تا افرادی که منازل آنها به‌طور کامل تخریب شده است، بتوانند تا زمان بازسازی و بازگشت واحد مسکونی به چرخه بهره‌برداری، محل مناسبی برای سکونت داشته باشند.

وی تصریح کرد: آخرین آماری که در اختیار دارم، نشان می‌دهد بیش از ۲۵۰۰ فقره ودیعه مسکن پرداخت شده و با توجه به مراجعاتی که همچنان انجام می‌شود، این روند در کوتاه‌ترین زمان ادامه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی درباره میزان این ودیعه‌ها نیز گفت: مبالغ ودیعه از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تعیین شده است و در کلان‌شهرها نیز این مبالغ در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است. البته با توجه به درخواست‌هایی که از سوی کرمانشاه و همچنین شرایط ایجادشده در بندرعباس مطرح شد، برای این دو شهر و به‌ویژه مراکز استان، مبالغ بیشتری نسبت به سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و مصوبات مربوط به آن نیز اخذ شده است.

وی افزود: در کنار تأمین ودیعه مسکن، بودجه و اعتبار مورد نیاز برای ساخت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نیز در نظر گرفته شده است و سیاست ما این است که بازسازی توسط خود مردم انجام شود و دولت وظیفه تأمین منابع مالی آن را برعهده داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا، در برخی موارد افرادی که زمین باقی‌مانده از واحد تخریب‌شده را در اختیار داشتند، اعلام کرده‌اند که قصد فروش زمین و خرید ملک دیگری را دارند و درخواست کرده‌اند منابع مربوط به بازسازی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند در نقطه دیگری نسبت به خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند. این موضوع نیز در چارچوب سیاست بازسازی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

وی در پایان گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد مسکونی نیز تاکنون پروانه ساخت دریافت کرده‌اند و فرآیند بازسازی این واحدها در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی درباره میزان خسارات واردشده به حمل‌ونقل هوایی در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار داشت: در دوره جنگ رادارهای ما مورد آسیب قرار گرفتند و حدود ۱۰۰ فروند از پرنده‌های خود را نیز در جریان جنگ از دست دادیم، اما با وجود این آسیب‌ها، مجموعه حمل‌ونقل هوایی کشور اجازه نداد فعالیت‌ها متوقف شود.

وی افزود: در عملیات جابه‌جایی حجاج، با وجود طولانی‌تر شدن مسیرها و شرایط ایجادشده پس از جنگ، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از حجاج جابه‌جا شدند و یکی از نکات مهم این بود که ایران‌ایر در یک بازه زمانی کوتاه و با استفاده از تنها ٨ فروند هواپیما این مأموریت را انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در عملیات جابه‌جایی زائران اربعین نیز با وجود آسیب‌های قابل توجهی که در حوزه هوایی متحمل شده بودیم، شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم؛ به‌گونه‌ای که میزان جابه‌جایی زائران در اربعین امسال تنها کمتر از ۱۰ هزار نفر با سال گذشته فاصله داشت و این در شرایطی بود که زیرساخت‌های هوایی کشور با آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه بودند.

وی تأکید کرد: این اتفاق بزرگی بود که مجموعه نیروهای حوزه ناوبری و صنعت هوانوردی کشور رقم زدند و نشان دادند حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان با تکیه بر توان و مدیریت داخلی، جریان حمل‌ونقل را حفظ کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به مراسم تشییع پیکر امام شهید، گفت: در مراسم تشییع امام شهید نیز اتفاقات مهمی در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی و همچنین در بخش ناوبری رقم خورد که واقعاً مثال‌زدنی بود. این موضوع را صرفاً به عنوان دستاورد وزارت راه و شهرسازی مطرح نمی‌کنم، چراکه در آن مقطع همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها دست به دست هم دادند تا این عملیات به بهترین شکل انجام شود.

وی افزود: در روز وداع با پیکر شهید، بیش از ۵۰ نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد بدون استفاده از رادار انجام شد و این پروازها با بهترین کیفیت و بدون مشکل انجام گرفت و تمامی هیئت‌های بلندپایه توانستند در همان روز وارد فرودگاه شوند و پس از انجام برنامه‌های خود، کشور را ترک کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در همان روز، ۹۸ هیئت بلندپایه نیز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شدند و عملیات پذیرش و جابه‌جایی آنها بدون ایجاد اختلال انجام شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در سایر بخش‌های حمل‌ونقل نیز اظهار داشت: همان‌طور که در حوزه هوایی شاهد این تلاش و هماهنگی بودیم، در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نیز مجموعه نیروهای این حوزه در جریان این رویدادها پای کار بودند و اجازه ندادند آسیب‌های ایجادشده، روند جابه‌جایی مردم و مسافران را متوقف کند.

صادق، وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: تمام تلاش دولت چهاردهم این بوده که از مسکن روی کاغذ و مسکنی که صرفاً در سامانه ثبت شده است، به سمت سکونت واقعی حرکت کنیم. برای رسیدن از «مسکن» به «سکونت» باید در کنار اقداماتی که طی سال‌های گذشته انجام شده، تمهیدات جدیدی را نیز در نظر می‌گرفتیم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت این بود که مسکن صرفاً به معنای مالکیت و صاحب ملک شدن نیست؛ چراکه بر اساس تجربیات چند دهه گذشته، دهک‌های یک تا پنج و به‌ویژه دهک‌های یک تا سه، عملاً کمتر وارد چرخه مالکیت مسکن می‌شوند و بسیاری از این خانوارها همچنان از چرخه تأمین مسکن خارج می‌مانند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین دولت‌ها باید در حوزه تأمین مسکن برای دهک‌های پایین توجه ویژه‌ای داشته باشند و یکی از اقداماتی که در همین راستا انجام دادیم، رجوع دوباره به قانونی بود که سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود و آن، قانون استیجار است.

وی گفت: اجرای طرح مسکن استیجاری را از سال گذشته با جدیت آغاز کردیم و در هفته دولت نیز ثبت‌نام حدود ۵ هزار واحد مسکن استیجاری را آغاز خواهیم کرد که زوج‌های جوان در اولویت قرار دارند. طبیعی است که در مسیر اجرای این طرح مشکلاتی ایجاد خواهد شد و باید برای آنها راهکار پیدا کنیم، اما هدف اصلی ما این است که این طرح به سکونت واقعی، به‌ویژه برای زوج‌های جوان، منجر شود.

صادق با اشاره به منابع مورد استفاده برای پشتیبانی از طرح مسکن استیجاری اظهار داشت: یکی از منابع اصلی پشتیبان این طرح، خانه‌های سازمانی است که در اقصی نقاط کشور وجود دارد. تلاش ما این است که این واحدها را به‌عنوان یک ظرفیت مولد و پشتیبان مسکن استیجاری مورد استفاده قرار دهیم. قطعاً در این مسیر با مشکلات و مقاومت‌هایی مواجه خواهیم شد، اما هدف ما به ثمر رساندن طرح مسکن استیجاری و فراهم کردن امکان سکونت برای گروه‌های هدف است.

وی همچنین به برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن کارگران اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از اقداماتی که باید در حوزه سیاست‌گذاری مسکن دنبال می‌کردیم، توجه ویژه به تأمین مسکن کارگران بود. در همین راستا، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌هایی انجام شده و طرح مسکن کارگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه مسکن کارگری، تأمین زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن و همچنین استفاده از آورده و ظرفیت نهادهای پشتیبان از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و کمیته امداد مورد توجه قرار گرفته است تا بتوانیم راهکارهای عملیاتی برای اجرای این طرح پیدا کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز گفت: برای نخستین‌بار، موضوع مسکن کارگری نیز در کنار تسهیلات مربوط به مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر مورد توجه قرار گرفته تا از این ظرفیت نیز برای کمک به تأمین مسکن گروه‌های هدف استفاده شود.

صادق تأکید کرد: این موضوع یکی از محورهای مورد تأکید در سیاست‌گذاری‌های دولت بوده و شخص رئیس‌جمهور نیز بر موضوع مسکن کارگری تأکید ویژه داشته است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار اجاره و شرایط ایجادشده در جریان جنگ گفت: در خصوص بازار اجاره نیز تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با تصویب سران قوا تلاش کردیم نسبت به مشکلاتی که برای مستأجران در جریان جنگ ایجاد شد، بی‌تفاوت نباشیم.

وی افزود: طبیعی است که افزایش هزینه‌های زندگی و اجاره مسکن می‌تواند فشار بیشتری را به خانوارهای مستأجر وارد کند و شاید برای برخی خانوارها، مسکنی که در اختیار مستأجر قرار دارد، بخش مهمی از معیشت آنها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تلاش کردیم در حوزه هزینه‌های اجاره، تنظیم‌گری لازم را انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبه سران قوا، مقرر شد افزایش اجاره‌بها تا حدودی تنظیم شود و سقف افزایش نیز بیش از ۲۵ درصد نباشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، استانداران با تشکیل شوراهای مربوطه نسبت به تعیین نرخ اقدام می‌کنند. پیش از ابلاغ مصوبه نیز بررسی‌های انجام‌شده در سراسر کشور نشان می‌داد که در اغلب استان‌ها همین حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد به‌عنوان سقف افزایش اجاره‌بها تعیین شده بود و تنها یکی دو استان ارقام بالاتری، در حدود ۲۷ درصد، در نظر گرفته بودند.

صادق در پایان تأکید کرد: هدف دولت در همه این اقدامات این است که سیاست‌های مسکن از سطح آمار، سامانه و ساخت واحد عبور کرده و در نهایت به سکونت واقعی مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین، زوج‌های جوان و اقشار کارگری منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذشده در حوزه ستاد ملی گذر اظهار داشت: ستاد ملی گذر تشکیل شده و در معاونت حمل‌ونقل نیز موضوعاتی که باید در قالب طرح جامع حمل‌ونقل تنظیم می‌شد، پس از سال‌ها با همفکری نخبگان، فعالان بخش خصوصی و معاونت‌های مختلف وزارتخانه به جمع‌بندی رسید و برای بررسی در کمیسیون‌های دولت ارائه شد.

وی افزود: ستاد ملی گذر تاکنون بیش از چهار جلسه تشکیل داده و در این جلسات، موضوعات مهمی از جمله سند ملی ترانزیت و همچنین تسهیل فرآیندهای گمرکی در مرزها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در موضوع تسهیل فرآیندهای گمرکی و مسائل مرتبط با مرزها نیز پس از برگزاری جلسات متعدد با تمام نقش‌آفرینان این حوزه، پیشنهادهای لازم به جمع‌بندی رسیده است.

وی گفت: این پیشنهاد در روز شنبه همین هفته نهایی شده و با تأیید رئیس‌جمهور، ابلاغ خواهد شد.

صادق تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تسهیل فرآیندهای عبور و مرور و گمرکی در مرزها و فراهم کردن زمینه برای تقویت جایگاه کشور در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی است.

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